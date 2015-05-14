تصادف خودروی پراید با تریلر پارک شده سه مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه در محور بجنورد- آشخانه استان خراسان شمالی، یک دستگاه خودروی پراید با سه سرنشین به قسمت عقب تریلر پارک شده، برخورد کرد و اگر چه سه سرنشین این خودرو دچار مصدومیت شدند اما خوشبختانه حادثه مزبور تلفات جانی نداشت.

فرمانده عملیات آتش نشانی بجنورد در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که در حادثه تصادف خودروی پراید با تریلر پارک شده که صبح امروز روی داد هر سه سرنشین پراید در داخل خودرو حبس شده بودند، اظهار کرد: دو نفر از سرنشینان پراید پیش از رسیدن امدادگران به صحنه توسط نیروهای مردمی حاضر از داخل خودرو خارج شده بودند.

عباس جفاکش ادامه داد: در این حادثه به دلیل شدت برخورد، نیمی از خودرو پراید در حالی که راننده آن داخل بود زیر شاسی تریلر گیر افتاده بود و راننده خودرو مزبور نیز از ناحیه سر و پا دچار مصدومیت شده بود.

وی افزود: امدادگران با استفاده همزمان از دو جک هیدرولیک(تلسکوبی) از اطراف فرمان خودرو، باعث جابجایی مختصر شاسی تریلر و فرمان خودروی پراید، از روی پای مصدوم شدند.

جفاکش اظهار داشت: پس از جابجایی مختصر آهن پاره ها، راننده مصدوم از داخل کابین خارج و برای ادامه مداوا تحویل نیروهای اورژانس شد.

به گفته وی با اتمام عملیات نجات، با استقرار جرثقیل سنگین و یک خودروی کامیون باربری، خودروی پراید از زیر تریلر خارج شد.

جفاکش در پایان اظهار داشت: متاسفانه بعضی در اوقات هنگام بروز حوادث، شهروندان اقدام به نجات افراد و یا مقابله با آتش کرده و در صورت عدم موفقیت با سازمان آتش نشانی و دیگر مراکز اورژانس تماس می گیرند که این مساله می تواند در بسیاری از موارد سبب گسترش حریق و وخامت اوضاع شود.

فرمانده عملیات آتش نشانی بجنورد از تمامی شهروندان خواست تا در حوادث نخستین اقدام آنها تماس با مراکز اورژانس و امدادی باشد و با تماس به موقع با سازمان آتش نشانی، از یک حادثه کنترل نشدنی جلوگیری کنند.