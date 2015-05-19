به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان صبح امروز در شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان کاشمر در محل فرمانداری با بیان اینکه برخی مدیران روابط عمومی ها ناآگاهانه به شایعات دامن می زنند گفت: روابط عمومی ها با اطلاع رسانی دقیق باید از دامن زدن به شایعات در جامعه جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: اگرچه روابط عمومی در ایران از سابقه طولانی برخوردارند اما متاسفانه فعالیت هایی که توسط مدیران و کارکنان ادارت صورت می گیرد به موقع اطلاع رسانی نمی شود.

وی با اعلام اینکه روابط دو سویه با مردم و روابط عمومی ها باید شفاف و فارغ از هرگونه مسائل سیاسی باشد ابراز کرد: مردم حق دارند بدانند که دردرون دستگاههای اجرایی چه می گذرد و یا چه خدماتی را ارائه می دهند.

فرماندار کاشمر روابط عمومی ها را آینه تمام نمای دستگاه های اجرایی دانست و تصریح کرد: روابط عمومی ها باید خود را باور کنند.

فرماندار کاشمر با اشاره به اینکه هیچ گاه نباید ارتباط روابط عمومی ها با اصحاب رسانه قطع شود تصریح کرد: اگر می خواهید موفق باشید و در جامعه بیدار باشید به موقع و به روز اطلاع رسانی کنید.

وی دوری برخی از مدیران از خبرنگاران را یک ضعف عنوان کرد و افزود: وقتی اطلاع رسانی به موقع صورت گیرد خبرنگاران هم آنها را حمایت خواهند کرد.

شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان کاشمر تشکیل شد

فرماندار کاشمر همچنین از تشکیل هیئت اجرایی روابط عمومی ها برای نخستین بار در این شهرستان خبرداد و گفت: امید می رورد با تشکیل این شورا شاهد بروز مشکلات کمتری در میان روابط عمومی های ادارات باشیم.

وی افزود: این هیئت با برگزاری جلسات به صورت ماهانه به رفع مشکلات و نحوه صحیح و دقیق اطلاع رسانی در میان روابط عمومی ها اقدام خواهد کرد.