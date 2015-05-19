به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت کشور فرانسه در گزارشی از حضور ۴۵ دختر فرانسوی برای جنگ در کنار گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه خبر داد.

«برنارد کازنو» وزیر کشور فرانسه در گزارش امروز خود به کمیسون تحقیق پارلمان فرانسه درخصوص اطلاعات به دست آمده از شبکه ها و افرادی که به داعش در عراق و سوریه پیوسته اند گفت: از ۴۶۰ فرانسوی که هم اکنون در کنار گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه می جنگند، ۴۵ نفر از میان دختران جوان فرانسوی هستند.

وی در ادامه این گزارش گفت: برخی از فرانسوی های عازم به جنگ برای کمک به داعش، به فرانسه باز می گردند، اما تعداد بسیار بیشتری برای جنگ روانه عراق و سوریه می شوند.

بر این اساس، شهروندان فرانسوی که با داعش در عراق و سوریه دارای ارتباط هستند رو به افزایش بوده و میزان آن ۲۰۳% از ماه ژوئن سال ۲۰۱۴ تا کنون اعلام شده است.

این گزارش به حضور بیش از ۱۴۰۰ فرانسوی برای همکاری با گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه اذعان کرده است.

کشورهای غربی که در سال های گذشته امر انتقال شهروندان افراطی خود به خاورمیانه را تسهیل کرده بودند اکنون با بازگشت این افراد مواجه هستند و همین امر موجب شده تا این کشورها درباره بازگشت این افراد به کشورهای خود نگرانی های گسترده ای را اعلام نمایند.