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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۳۸

وزارت کشور فرانسه:

۴۵ دختر فرانسوی در کنار تروریستهای داعش می‌جنگند

۴۵ دختر فرانسوی در کنار تروریستهای داعش می‌جنگند

وزارت کشور فرانسه در گزارشی از حضور ۴۵ دختر فرانسوی برای جنگ در کنار گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت کشور فرانسه در گزارشی از حضور ۴۵ دختر فرانسوی برای جنگ در کنار گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه خبر داد.

«برنارد کازنو» وزیر کشور فرانسه در گزارش امروز خود به کمیسون تحقیق پارلمان فرانسه درخصوص اطلاعات به دست آمده از شبکه ها و افرادی که به داعش در عراق و سوریه پیوسته اند گفت: از ۴۶۰ فرانسوی که هم اکنون در کنار گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه می جنگند، ۴۵ نفر از میان دختران جوان فرانسوی هستند.

وی در ادامه این گزارش گفت: برخی از فرانسوی های عازم به جنگ برای کمک به داعش، به فرانسه باز می گردند، اما تعداد بسیار بیشتری برای جنگ روانه عراق و سوریه می شوند.

بر این اساس، شهروندان فرانسوی که با داعش در عراق و سوریه دارای ارتباط هستند رو به افزایش بوده و میزان آن ۲۰۳% از ماه ژوئن سال ۲۰۱۴ تا کنون اعلام شده است.

این گزارش به حضور بیش از ۱۴۰۰ فرانسوی برای همکاری با گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه اذعان کرده است.

کشورهای غربی که در سال های گذشته امر انتقال شهروندان افراطی خود به خاورمیانه را تسهیل کرده بودند اکنون با بازگشت این افراد مواجه هستند و همین امر موجب شده تا این کشورها درباره بازگشت این افراد به کشورهای خود نگرانی های گسترده ای را اعلام نمایند.

کد مطلب 2585675

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