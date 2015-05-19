به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، قبایل یمنی امروز سه شنبه منطقه «جیزان» واقع در مرزهای عربستان سعودی را هدف حملات توپخانه ای قرار دادند.

بر اساس این گزارش، این اولین بار از زمان آغاز تجاوز نظامی به یمن است که مرزهای عربستان سعودی هدف حملات توپخانه ای قرار می گیرد.

رسانه های یمنی اعلام کردند که این حمله در پاسخ به حملات توپخانه ای آل سعود به مناطق مرزی یمن صورت گرفت.

گفتنی است، حملات هوایی و توپخانه ای ارتش آل سعود به مناطق مسکونی و مرزهای یمن طی روزهای اخیر به صورت چشمگیری تشدید شده است.