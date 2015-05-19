سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در کشور کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیسی اردکانی عصر سه‌شنبه در نشست شورای حفاظت منابع آب استان بوشهر اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد خشکسالی مداوم در سطح کشور هستیم که این موضوع کاهش بارش‌ها را سبب شده است و با مشکلاتی در زمینه تامین آب روبرو هستیم.

وی به سابقه ۵۰ ساله کم آبی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: هشدارهای لازم در این زمینه داده شده است ولی به این موضوع توجه چندانی نشد و روز به روز شاهد افزایش مشکلات هستیم و کاهش سطح زیر کشت یکی از راهکارها است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه در سال‌های خشکسالی باید سطح زیر کشت کمتر از سال‌های ترسالی باشد، اضافه کرد: باید فرهنگ‌سازی مناسب برای مقابله با کم‌آبی صورت بگیرد و شاهد عزم ملی در مقابله با بحران آب باشیم.

وی به کاهش منابع آب‌های زیرزمینی در نقاط مختلف کشور و همچنین استان بوشهر اشاره کرد و افزود: باید از حفر چاه‌های جدید با جدیت جلوگیری شود و همچنین زمینه برای پرکردن چاه‌های غیرمجاز فراهم شود تا شاهد اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی نباشیم.

رئیسی خواستار همکاری رسانه‌های مختلف برای اطلاع‌رسانی مناسب در زمینه بحران‌های کم‌آبی شد و بیان داشت: حل بحران آب نیازمند همراهی و همکاری همگانی مردم است و باید فرهنگ‌سازی مناسب صورت بگیرد.

وی با اشاره به بحرانی شدن وضعیت دشت‌های استان بوشهر در سال‌های اخیر، خاطرنشان ساخت: اجرای طرح‌های آبخیزداری و جلوگیری از برداشت بی‌رویه منابع آبی می‌تواند زمینه ساز کاهش مشکلات و بحران کم‌آبی باشد.