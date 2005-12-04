۱۳ آذر ۱۳۸۴، ۱۹:۲۲

از فردا :

نشست سراسري كانون هاي دانشجويي سراسر كشور برگزار مي شود

نشست سراسري كانون هاي دانشجويي سراسر كشور 14 تا 18 آذر ماه با هدف كار محتوايي و تقويت بنيه علمي كانون هاي دانشجويي، استفاده از تجارب موفق كانون ها و همفكري آنها برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، پيگيري سرنوشت امام موسي صدر و بحث در خصوص انرژي هسته اي از ديگر اهداف برگزاري اين نشست است.

اين نشست در 8 حوزه كلي، كانون هاي مهدويت و انتظار، كانون هاي قرآن ، كانون هاي نهج البلاغه، كانون هاي مطالعات زنان، كانون هاي فرهنگي اجتماعي، كانون هاي ادبي و هنري، كارگاه ويژه مطالعات به  خصوص جنبش نرم افزاري و كانون هاي مطالعاتي استاد مطهري برگزار مي شود.

در كنار نشست هاي تخصصي، نشست هاي عام نيز در زمينه هاي، انرژي هسته ايي، مسائل فرهنگي عام كشور، فرهنگ و امنيت ملي و نسبت ميان اصول گرايي و عمل گرايي با حضور شخصيت هاي علمي و حوزوي برگزار مي شود.

بيش از 5 هزار نفر از 300 كانون و 70 دانشگاه سراسر كشور در اين نشست حضور دارند.

