هنوز در سيستم جديد بگوويچ بازي نكرده ام

هافبك راست سرعتي سرخپوشان با تاييد اين مطلب به خبرنگار "مهر" گفت : به هر حال مصدوميت جزيي از فوتبال است و بايد پذيرفت كه بزرگترين بدشانسي يك بازيكن مواجه شدن با مصدوميت است .

خانمحمدي در ادامه صحبت هايش افزود : پس از مصدوميت ناخواسته اي كه براي من پيش آمد ، تمرينات منظم خود را زير نظر پزشكان پرسپوليس پيگيري كردم و در حال حاضر هيچ مشكلي در اين مورد وجود ندارد و در صورتي كه مربيان صلاح بدانند در بازي مقابل سپاهان به ميدان خواهم رفت.

وي در مورد كار سختش براي بازگشت به تركيب اصلي پرسپوليس گفت : به هر حال اين مصدوميت باعث شد من جاي ثابتم را در تركيب اصلي اين تيم از دست بدهم و براي بازگشت به جاي اولم كار سختي را پيش رو داشته باشم. اما اين دليل نمي شود كه من نااميد شوم ، در طول چند روز گذشته تمرينات منظمي را پشت سر گذاشتم و در حال حاضر در شرايط مطلوب بدني قرار دارم .

هافبك سرعتي پرسپولييس در مورد پست بازي و رقابتي كه با هم پستيهايش خواهد داشت گفت : هر چند هنوز در سيستم جديد وينكو بگوويچ بازي نكرده ام اما بايد اعتراف كنم بازي در اين سيستم براي هافبك هاي كناري بسيار سخت و دشوار است چرا كه در طول يك ديدار بايد طول زمين را بارها رفت و برگشت كه اين امر به آمادگي بالاي بدني نياز دارد. با اين حال فكر مي كنم از نظر آمادگي بدني مشكلي نداشته باشم و بتوانم در زمين خواسته هاي مربيان را برآورده كنم .

خانمحمدي در پايان صحبت هايش ابراز اميدواري كرد پرسپوليس بتواند در بازي روز سه شنبه، با پيروزي مقابل سپاهان به روند رو به رشدش ادامه دهد و همچنان شانس اول كسب عنوان قهرماني باشد.