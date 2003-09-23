۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۴۶

هافبك جوان پرسپوليس در گفت و گو با خبرنگار "مهر" :

هنوز در سيستم جديد بگوويچ بازي نكرده ام

مصدوميت حسن خانمحمدي در بازي اول باعث شد اين بازيكن سه بازي بعدي تيمش را از روي نيمكت ذخيره ها تماشا كند تا براي بازگشت مجدد به تركيب اصلي پرسپوليس كار سختي را پيش رو داشته باشد .

هافبك راست سرعتي سرخپوشان با تاييد اين مطلب به خبرنگار "مهر" گفت : به هر حال مصدوميت جزيي از فوتبال است و بايد پذيرفت كه بزرگترين بدشانسي يك بازيكن مواجه شدن با مصدوميت است .

خانمحمدي در ادامه صحبت هايش افزود : پس از مصدوميت ناخواسته اي كه براي من پيش آمد ، تمرينات منظم خود را زير نظر پزشكان پرسپوليس پيگيري كردم و در حال حاضر هيچ مشكلي در اين مورد وجود ندارد و در صورتي كه مربيان صلاح بدانند در بازي مقابل سپاهان به ميدان خواهم رفت.

وي در مورد كار سختش براي بازگشت به تركيب اصلي پرسپوليس گفت : به هر حال اين مصدوميت باعث شد من جاي ثابتم را در تركيب اصلي اين تيم از دست بدهم و براي بازگشت به جاي اولم كار سختي را پيش رو داشته باشم. اما اين دليل نمي شود كه من نااميد شوم ، در طول چند روز گذشته تمرينات منظمي را پشت سر گذاشتم و در حال حاضر در شرايط مطلوب بدني قرار دارم .

هافبك سرعتي پرسپولييس در مورد پست بازي و رقابتي كه با هم پستيهايش خواهد داشت گفت : هر چند هنوز در سيستم جديد وينكو بگوويچ بازي نكرده ام اما بايد اعتراف كنم بازي در اين سيستم براي هافبك هاي كناري بسيار سخت و دشوار است چرا كه در طول يك ديدار بايد طول زمين را بارها رفت و برگشت كه اين امر به آمادگي بالاي بدني نياز دارد. با اين حال فكر مي كنم از نظر آمادگي بدني مشكلي نداشته باشم و بتوانم در زمين خواسته هاي مربيان را برآورده كنم .

خانمحمدي در پايان صحبت هايش ابراز اميدواري كرد پرسپوليس بتواند در بازي روز سه شنبه، با پيروزي مقابل سپاهان به روند رو به رشدش ادامه دهد و همچنان شانس اول كسب عنوان قهرماني باشد.

