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۶ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۹

دستگیری یک متخلف زنده‌گیری پرندگان شکاری در هرمزگان

دستگیری یک متخلف زنده‌گیری پرندگان شکاری در هرمزگان

بندرعباس - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان از کشف ۱۵ کوخه، ۸ بهله دلیجه، ۱۴ قطعه پرنده وحشی و ۳۰ رشته تور صید در جریان مأموریت‌های حفاظتی محیط‌زیست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی با اعلام این خبر، اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل زنده‌گیری پرندگان شکاری و فصل کوخه‌نشینی، مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست استان هرمزگان در چند مأموریت نظارتی به مناطق غربی استان اعزام شدند.

وی افزود: در جریان این پایش‌ها مأموران موفق به دستگیری یک متخلف زنده‌گیری پرندگان شکاری شدند و اقلام و ادوات غیرمجاز صید را کشف و ضبط کردند.

شریفی با اشاره به اقلام کشف شده در این عملیات، بیان کرد: ۱۵ باب کوخه، هشت بهله دلیجه، ۱۴ قطعه پرنده وحشی به عنوان طعمه و ۳۰ رشته تور صید از جمله اقلام کشف شده در این مأموریت‌ها بود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان با تأکید بر استمرار پایش‌ها و نظارت شبانه‌روزی مأموران برای حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش استان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی از جمله شکار و صید غیرمجاز، زنده‌گیری و قاچاق پرندگان شکاری و وحشی، شکار پستانداران یا آلایندگی هوا موضوع را به نزدیک‌ترین اداره محیط‌زیست، پاسگاه محیط‌بانی یا سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان اطلاع دهند.

کد مطلب 6992296

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