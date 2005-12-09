به گزارش خبرنگارسياسي"مهر"، ري شهري در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران به مناسبت نزديك شدن ايام حج با اشاره به روايتي از امام صادق (ع)، اشاره كرد و گفت: بر اساس اين روايات سفر حج منافع دنيوي و اخروي دارد و همانگونه كه امام رضا (ع) نيز اولين فلسفه و دليل حج را ورود به مهمانسراي الهي دانستند چرا كه تا حداقل يكبار در عمر خود در كنار خانه خدا به محضر خدا برسند و از خدا افزايش، آسايش مادي و معنوي را طلب كنند، چرا كه دعاي انسان در اين مكان بيش از هر جاي ديگري مستجاب ميشود.
وي با بيان اين كه حج در گذشته به دليل دشوراي هايش در حكم نوعي جهاد بوده است، گفت: امروز هم اگر چه سازمان حج و زيارت تسهيلاتي براي اين سفر فراهم كرده، اما باز هم دشواري هايي وجود دارد، تا كسي كه به اين سفر مي رود، بداند كه اين سفر تفريحي ندارد و اين سفر كه زيارت خانه خداست، مقدمه زيارت خود اوست.
وي با بيان اينكه حج يك سفر زيارتي- سياحتي نيست، افزود: زائر حج نبايد آنرا سفر تفريحي قلمداد كند چراكه حج يك سفر زيارتي- زيارتي است.
ري شهري تاكيد كرد: اگر انسان ميخواهد به قرب الهي برسد، بايد در طول سفر حج حال خضوع و تضرع داشته باشد، اگر حج با برائت باشد، براي تمام مردم عام، منافع دارد و آثار آن تنها به خود كساني كه به اين سفر مي روند، محدود نميشود چرا كه به گفته حضرت امام خميني (ره) حج بدون برائت، حج نيست.
وي در ادامه به كساني كه سفر حج ميروند، توصيه كرد كه تمام نمازهاي خود را با ايمه جماعات اهل سنت اقامه كنند و هنگام نماز خارج از مساجد نباشند.
ري شهري ابراز تأسف كرد: هنوز فرهنگ نماز اول وقت براي جامعه ما جا نيفتاده است.
وي افزود: از حاجيان ميخواهيم كه در طول اين سفر با توجه به توصيه خدا، امام و رهبري نسبت به اقامه نماز جماعت توجه داشته باشد و در عين حال از هرگونه حركت تفرقهانگيز در طول اين سفر خودداري كنند.
نظر شما