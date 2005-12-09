به گزارش خبرنگارسياسي"مهر"، ري ‌شهري در سخنراني پيش از خطبه ‌هاي نماز جمعه تهران به مناسبت نزديك شدن ايام حج با اشاره به روايتي از امام صادق (ع)، اشاره كرد و گفت: بر اساس اين روايات سفر حج منافع دنيوي و اخروي دارد و همانگونه كه امام رضا (ع) نيز اولين فلسفه و دليل حج را ورود به مهمانسراي الهي دانستند چرا كه تا حداقل يكبار در عمر خود در كنار خانه خدا به محضر خدا برسند و از خدا افزايش، آسايش مادي و معنوي را طلب كنند، چرا كه دعاي انسان در اين مكان بيش از هر جاي ديگري مستجاب مي‌شود .

وي با بيان اين كه حج در گذشته به دليل دشوراي ‌هايش در حكم نوعي جهاد بوده است، گفت: امروز هم اگر چه سازمان حج و زيارت تسهيلاتي براي اين سفر فراهم كرده، اما باز هم دشواري ‌هايي وجود دارد، تا كسي كه به اين سفر مي رود، بداند كه اين سفر تفريحي ندارد و اين سفر كه زيارت خانه خداست، مقدمه زيارت خود اوست .

وي با بيان اينكه حج يك سفر زيارتي- سياحتي نيست، افزود: زائر حج نبايد آنرا سفر تفريحي قلمداد كند چراكه حج يك سفر زيارتي- زيارتي است.

ري شهري تاكيد كرد: اگر انسان مي‌خواهد به قرب الهي برسد، بايد در طول سفر حج حال خضوع و تضرع داشته باشد، اگر حج با برائت باشد، براي تمام مردم عام، منافع دارد و آثار آن تنها به خود كساني كه به اين سفر مي روند، محدود نمي‌شود چرا كه به گفته حضرت امام خميني (ره) حج بدون برائت، حج نيست .

وي در ادامه به كساني كه سفر حج مي‌روند، توصيه كرد كه تمام نمازهاي خود را با ايمه جماعات اهل سنت اقامه كنند و هنگام نماز خارج از مساجد نباشند .

ري ‌شهري ابراز تأسف كرد: هنوز فرهنگ نماز اول وقت براي جامعه ما جا نيفتاده است .