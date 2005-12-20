"بيل را بكش 2" با دوبله فارسي آماده نمايش شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي، اين فيلم به زودي جهت دريافت پروانه نمايش به اداره نظارت و ارزشيابي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فرستاده مي‌شود. مديريت دوبله فيلم "بيل را بكش 2" بر عهده اميرهوشنگ زند بوده و دوبلورهايي چون منوچهر اسماعيلي، خسرو شايگان، اكبر مناني، نگين كيانفر و غلامرضا بهزاديان آن را در استوديو بهمن تهران دوبله كرده‌اند.

اين فيلم داستان عروسي را به تصوير مي‌كشد كه قصد دارد از سه قاتل حرفه‌اي كه عامل قتل عام خانواده‌اش بوده‌اند انتقام بگيرد، وي در بخش اول اين فيلم دو قاتل را به نام‌هاي او رن ايشي‌اي و ورنيتا گرين كشته، اما دختر عروس هنگام قتل عام زنده مانده و اين مساله ممكن است بر تصميم وي تاثير بگذارد.

در "بيل را بكش 2" بازيگراني چون اوما تورمن، ديويد كارادين، لوسي ليو، داريل هانا و مايكل مدسن نقش‌آفريني مي‌كنند. تارانتينو كارگردان اين فيلم آثاري چون "سگداني"، "داستان‌هاي عامه‌پسند" و "جكي براون" را در پرونده كاري دارد.