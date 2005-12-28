مشاوران رئيس جمهوري در امور اصناف و بازرگاني منصوب شدند

به گزارش خبرگزاري "مكهر"، متن كامل احكام جداگانه رئيس جمهور بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

نظر به لزوم استفاده از آراء و عقايد صاحب نظران و انديشمندان جامعه در تصميم سازي و تصميم گيريهاي كلان ملي و نهادينه كردن امر مشاركت در تشكيلات رياست جمهوري، به موجب اين حكم جنابعالي را به عنوان مشاور رئيس جمهور در امور اصناف و بازرگاني منصوب مي نمايم.

اميد است با اتكال به خداوند و مشاركت فعال ساير اعضاء و هماهنگي باساير مشاورين محترم، زمينه لازم را براي تحقق امر نهادينه شدن مطالعات و مشاورتهاي راهبردي براي حوزه رياست جمهوري فراهم آوريد.

از خداوند منان توفيق جنابعالي را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي مسالت ميكنم.

انتصاب معاون رئيس دفتر معاون اول رئيس جمهور

امير حسين طاهري رئيس دفتر معاون اول رئيس جمهور طي حكمي آقاي محمد قراخانلو را به سمت معاون رئيس دفتر معاون اول رئيس جمهور منصوب كرد.