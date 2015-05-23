دو هفته کارگردانان جشنواره کن برندگانش را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم سیرو گوئرا کارگردان کلمبیایی با عنوان «آغوش مار» که فیلمی سیاه و سفید و از نظر بصری بسیار غنی است، جایزه اصلی سینمای هنری را از چهل و هفتمین دو هفته کارگردانان کن دریافت کرد.

«در آغوش مار» که سفری افسانه‌ای به دوران استعماری در آمازون است، پس از فیلم سال ۲۰۰۹ این کارگردان یعنی «باد سفر می‌کند» که در بخش نوعی نگاه به نمایش درآمد، امسال وارد جشنواره فیلم کن شد. این فیلم دو سفر موازی از دو قوم متفاوت را روایت می‌کند که هر دو در جستجوی گلی نادر هستند.

در کنار فیلم «پائولینا» ساخته سانتیاگو میتره از آرژانتین و «زمین و سایه» ساخته سزار آسه‌ودو از کلمبیا که یک روز قبل‌تر جایزه هفته منتقدان را دریافت کردند، پیروزی فیلم گوئرا نشان دهنده حضور قوی سینمای آمریکای لاتین در جشنواره امسال است. هر چند این سینما در بخش اصلی حضور پررنگی نداشت.

جایزه SACD دو هفته کارگردانان نیز که هر سال به یک فیلم فرانسوی زبان و از سوی جامعه نویسندگان آثار نمایشی و آهنگسازان اهدا می‌شود به فیلم «روزهای طلایی من» ساخته آرنود دسپلچین رسید. این جایزه دفاعیه‌ای از کار این کارگردان کهنه‌کار است که پس از این که فیلمش به بخش رقابتی راه نیافت، در این بخش به نمایش درآمد. این فیلم از چهارشنبه در سینماهای فرانسه اکران شده و دو بازیگر جوان کوئنتین دولمیر و لوی روی-لکولینت بازیگران آن هستند.

سومین جایزه دو هفته کارگردانان نیز به یک فیلم ترکی رسید. «موستانگ» اولین فیلم بلند دنیس گمزه ارگون جایزه لیبل سینمای اروپایی را که به بهترین فیلم اروپایی اهدا می‌شود دریافت کرد. این فیلم در جزیره‌ای متروک در دریای سیاه می‌گذرد و پنج خواهر جوان را تصویر می‌کند.

بخش دو هفته کارگردانان امسال به ریاست ادوارد وینتراپ کارگردان برگزار شد و شاید یکی از بهترین سال‌های خود را تجربه کرد. «شب‌های عربی» و «میگوئل می‌آید» از دیگر فیلم‌های باارزشی بودند که امسال در این بخش به نمایش درآمدند.

علاوه بر دیسپلچن یک کارگردان مهم فرانسوی دیگر یعنی فیلیپ گارل نیز با درام سیاه و سفید «در سایه زنان» در این بخش حضور داشت که به عنوان فیلم افتتاحیه به نمایش درآمد. این فیلم که نوشته ژان کلود کریه برنده اسکار با همراهی کارولین دروآ و آرلت لانگمن است، با بازی کلوتیلد کورو، استانیسلاس مرهار و لنا پاگام ساخته شده و داستان پی‌یر و مانون زوجی را روایت می‌کند که سازنده فیلم‌های مستند کم بودجه هستند. این دومین باری است که فیلمی از این کارگردان آغازگر بخش دوهفته کارگردانان جشنواره فیلم کن ‌شد.

فیلم طنز «برند عهد جدید» ساخته ژاکو ون‌دورمل، «اتاق سبز» تریلری از جرمی سولنیه و کمدی جنگی «یک روز عالی» ساخته فرناندو لئون دی‌آرانوآ با بازی بنسیو دل تورو و تیم رابینز از دیگر فیلم‌های قابل توجه این بخش بودند.

بخش دو هفته کارگردانان جمعه شب مصادف با ۲۲ ماه می با یک کمدی -اکشن نوجوانانه از ریک فاموییوا با عنوان «کودن» که یکی از فیلم‌های مطرح ساندنس ۲۰۱۵ است، به کار خود خاتمه داد.