مسابقه فرهنگی وصیت نامه امام خمینی(ره) برگزار می شود

مجید الهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های فرهنگی نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی به مناسبت نیمه خرداد، سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره)، اظهار کرد: به این مناسبت برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی با هدف آشنایی بیشتر نسل جوان با اندیشه‌ها و اهداف الهی امام خمینی(ره) پیش بینی شده است.

وی یکی از این برنامه ها را برگزاری مسابقه فرهنگی وصیت نامه امام خمینی(ره) عنوان کرد و افزود: در این مسابقه ۳۰۰ نفر از دختران و پسران بازمانده از تحصیل، دانش آموزان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه شرکت خواهند کرد.

الهی راد با اشاره به این که هدف از برگزاري اين مسابقه آشنايي قشر دانش آموز و دانشجو با اهداف مقدس انقلاب اسلامي و آرمان هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران است، اضافه کرد: در پایان این رقابت به برگزیدگان جوایزی از سوی نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) اهدا می شود.

وی در ادامه برگزاری جلسات و نشست‌های فرهنگی با موضوعات نقش امام در پیروزی انقلاب اسلامی تحت عنوان "امام و ولایت"، آشنایی با ابعاد زندگانی معنوی حضرت امام (ره) وآشنایی با قیام پانزدهم خرداد را برخی دیگر از برنامه های فرهنگی نهاد کمیته امداد خراسان شمالی همزمان با چهاردهم و پانزدهم خرداد، سالگرد رحلت امام(ره) و قیام خونین پانزدهم خرداد سال ۴۲ عنوان کرد.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی افزود: برگزاری محافل انس با قرآن، شرکت جوانان و مخاطبین تحت حمایت نهاد کمیته امداد در مراسم گرامیداشت ۱۵ خرداد و نماز جمعه، اعزام مددجویان و جوانان به مراسم محوری گرامیداشت سالگرد ارتحال حضرت امام و زیارت مرقد امام (ره)، برگزاری نمایشگاه عکس و مقاله نویسی و ... برخی دیگر از برنامه های این نهاد همزمان با نیمه خرداد است.