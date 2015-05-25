گفتگو در ژنو پیروزی انصارالله است/ توصیه های اوباما به اعراب

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در تحلیل خود می نویسد: برگزاری کنفرانس صلح یمن در هر مکانی خارج از ریاض و کشورهای حامی آن به معنای رسیدن انصار الله به خواسته خود است زیرا از بدو شروع عملیات عربستان سعودی علیه یمن اولین خواسته سعودی ها به اطاعت کشاندن یمنی ها و وادار کردن آنها به مذاکره در ریاض تحت چتر عربستان بود و علیرغم همه باج ها و پیشنهاداتی که به آنها شد انصار الله با حضور در پایتخت عربستان مخالف و خواهان مذاکره در کشوری بیطرف بودند.

در مورد یمن هم اوباما به اعراب گفته که به نظر ایالات متحده طولانی شدن ماجرای یمن به ضرر منافع همه است و باید به هر شکلی که شده مساله بصورت سیاسی حل و فصل گردد و در این زمینه ایالات متحده اقدامات لازم را انجام خواهد داد بصورتی که آبروی عربستان و یارانش حفظ شود لذا برگزاری کنفرانس صلح یمن در هر مکانی خارج از ریاض و کشورهای حامی آن به معنای رسیدن انصار الله به خواسته خود است یعنی در واقع سنت دیرینه قیمومیت عربستان سعودی بر یمن شکسته شود و اختلافات درونی یمن زیر نظر مجامع بین المللی حل و فصل گردد.

در حالی که عربستان سعودی تلاش های زیادی برای تروریست شناختن انقلابیون یمن در مجامع بین المللی انجام داد و خواهان تحریم آنها بوده و می باشد، برگزاری این کنفرانس تحت چتر سازمان ملل اعتراف ضمنی بین المللی به حقانیت این گروه و غیر تروریست بودن آن است.

در مورد ایران هم می توان گفت که حل بحران یمن بصورتی که مورد رضایت مردم این کشور باشد خواسته این کشور می باشد. در واقع از بدو شروع جنگ در یمن و طرح پیشنهادی صلح ایران برای این کشور یکی از پیشنهادات ایران این بود که یمنی ها در کشوری بی طرف با هم مذاکره کنند و در این راستا مسقط، مسکو و یا ژنو را پیشنهاد داده بودند که برگزاری کنفرانس در ژنو به این معنا است که حرف ایران به کرسی نشسته است.

آمریکا، اعراب و مسائل منطقه ای

در این میان نباید مواضع ایالات متحده در اجلاس کمپ دیوید نسبت به عرب ها را خارج از این چهارچوب دید. طبق اطلاعاتی که از منابع خبری موثق به دست آمده در اجلاس کمپ دیوید ایالات متحده در چند مورد تکلیف این کشورها را روشن کرد.

برای مثال در زمینه همکاری دفاعی علیرغم امید های واهی که اعراب داشتند به هیچ وجه حاضر نشد با آنها توافق امنیتی به امضاء برساند و فقط به وعده وعید های شفاهی اکتفا کرده و وعده داد تسلیحات جدید به آنها بفروشد. حتی در برخی جلسات به محمد بن سلمان (فرزند پادشاه عربستان) اجازه حضور در جلسات را ندادند و به وی گفتند که جلسات فقط مختص روسای هیات ها است.

در زمینه پرونده های منطقه ای مثل یمن، سوریه، عراق و لبنان کاملا برای عرب ها واضح بود که موضع آمریکا به موضع ایران بسیار نزدیک تر بود تا موضع اعراب. رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد ساقط کردن بشار الاسد در سوریه به آنها گفته به دلیل اینکه جایگزین مناسبی برای بشار الاسد وجود ندارد ترجیح می دهد فعلا همین حکومت در راس کار باشد و تمایل ندارد یک لیبی دیگر کنار اسرائیل بوجود آید.

در مورد یمن هم اوباما به اعراب گفته که به نظر ایالات متحده طولانی شدن ماجرای یمن به ضرر منافع همه است و باید به هر شکلی که شده مساله بصورت سیاسی حل و فصل گردد و در این زمینه ایالات متحده اقدامات لازم را انجام خواهد داد بصورتی که آبروی عربستان و یارانش حفظ گردد.

برگزاری چنین کنفرانسی دقیقا بلا فاصله پس از کنفرانس شکست خورده ریاض و اجلاس کمپ دیوید به این دلیل است که ایالات متحده تلاش دارد عربستان سعودی را از این مخمسه که در آن گیر افتاده نجات دهد در مورد عراق هم گفته که به نظر ایالات متحده گروه های تروریستی تکفیری که با حمایت برخی عرب های حوزه خلیج فارس در آنجا فعالیت می کنند در آینده خطر اصلی برای ایالات متحده و غرب به حساب می آیند و لذا مبارزه با آنها در اولویت این کشور قرار دارد و خواسته یا ناخواسته ایالات متحده در این زمینه خود را در یک طرف جبهه با ایران در مقابل تروریست ها و داعش می بیند. اوباما به اعراب همچنین گفته با اینکه تمایل ندارد نقش ایران در منطقه بزرگ شود اما به نظر ایالات متحده فقط ایران است که می تواند با تروریست ها در عراق و منطقه مقابله کند.

در زمینه مذاکرات هسته ای اوباما به اعراب تاکید کرده که تصمیم دارد به هر شکلی شده توافق هسته ای در دوران او به فرجام برسد و عرب ها باید از مخالفت های خود دست بردارند و اینقدر خطر ایران را بزرگ نکنند و به فکر کنار آمدن با این کشور باشند. اوباما مجددا بر نظر خود بر وجود خطر داخلی در این کشورها تاکید کرده و از آنها خواسته که به فکر تغییرات دمکراتیک درونی باشند.

سوابق تاریخی به ما نشان داده که سازمان ملل بدون اجازه ایالات متحده آمریکا و یا تحریک توسط آن دست به هیچ اقدامی نمی زند لذا قطعا این تحرک سازمان ملل برای برگزاری چنین کنفرانسی دقیقا بلا فاصله پس از کنفرانس شکست خورده ریاض و اجلاس کمپ دیوید به این دلیل است که ایالات متحده تلاش دارد عربستان سعودی را از این مخمسه که در آن گیر افتاده نجات دهد و می خواهد با این روش ضمن حفظ آبروی عربستان سعودی بصورتی مساله ای که کل جوامع آزاده جهان را به پرس و جو در مورد نقش نهاد های بین المللی و کشورهای مدعی تمدن و حامی حقوق بشر در ماجرای کشتار بی گناهان در یمن واداشته را جمع و جور کند.