ایهود اولمرت به ۸ ماه زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتهامات وارد شده به «ایهود اولمرت» در دادگاهی که امروز دوشنبه تشکیل شد به اثبات رسید و وی به تحمل هشت ماه زندان محکوم گردید.

پرونده فساد مالی ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی که در سال ۲۰۰۸ از سمت خود استعفا داد، در ماه های گذشته مجددا با ارائه مدارک و شواهد مستندی که از سوی یکی از مشاوران سابق وی ارائه شد به جریان افتاده است.

گفته می شود که در روند بازنگری این پرونده، حوزه قضایی قدس با صدور حکم جدیدی اولمرت را گناهکار معرفی کرد.

اولمرت در پرونده موسوم به «تالنسکی» متهم به فساد مالی و دریافت رشوه از یک تاجر آمریکایی در زمانی شده است که سمت شهرداری قدس را بر عهده داشت.