یک سفر تائید نشده و تحلیل های آن؛ چرا طالبان به تهران سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین گزارش خود را با اشاره به تحولات سال های نه چندان دور یعنی سال های ابتدایی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و اینکه در آن سال ها ایران و حکومت وقت افغانستان با یکدیگر دشمن بودند آغاز کرده و در ادامه به حمایت ایران از سقوط حکومت طالبان در حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به افغانستان می پردازد.

در ادامه این گزارش اما به تحلیل اینکه چرا هیئتی از طالبان به ایران سفر کرده پرداخته شده و در بیان دلایل آن ابتدا به موضوع فعالیت گروه تروریستی داعش در افغانستان اشاره شده است.

داعش از چند ماه قبل فعالیت خود را در افغانستان آغاز کرده و با عضو گیری درحال گسترش دامنه فعالیت ونفوذ خود است که البته در این رابطه با مخالفت طالبان مواجه شده و از همین رو در ماه های اخیر اخبار متعددی درباره درگیری های شدید میان نیروهای طالبان و داعش در افغانستان منتشر شده است.

گاردین در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط فعلی داعش یک تهدید مشترک برای ایران و طالبان محسوب می شود یکی از دلایل سفر هیئت طالبان به ایران را تلاش متشرک این دو برای مقابله با داعش عنوان کرده است.

به گزارش مهر، دلیل دومی که از نگاه روزنامه گاردین موجب سفر هیئتی از طالبان به ایران شده، خروج نظامیان خارجی از افغانستان است. به اعتقاد گاردین ایران و طالبان خواستار تسریع خروج نظامیان خارجی از افغانستان هستند. در این میان هر چند ایران خواهان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان نیست اما از حضور این گروه در قدرت و اینکه طالبان بخشی از قدرت سیاسی حاکم در افغانستان باشد حمایت می کند زیرا در این صورت دلیل اصلی نزدیکی ایران و طالبان به هم یعنی مقابله با داعش، شکل جدی تری به خود می گیرد.

گاردین در ادامه می نویسد: اتحاد تهران و داعش نه تنها می تواند منافع مشترک آنها در مبارزه با داعش را فراهم کند بلکه می تواند عاملی باشد تا ایران اهرمی برای کنترل رفتار دولت جدید افغانستان در دست داشته باشد. دولت جدید افغانستان از حملات عربستان به یمن حمایت کرده و این موضوعی نیست که ایران آن را نادیده بگیرد.