به گزارش خبرگزاری مهر، نوذر شفیعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه رویداد رادیو گفتگو مهمترین محور دیدار و گفتگو با هیئت سیاسی طالبان را مبتنی بر محورهای سیاسی و امنیتی دانست و افزود: در گذشته مسائلی میان ایران و طالبان اتفاق افتاده؛ همچنین مسائلی در دنیای اسلام در حال وقوع است که در این خصوص لازم است رایزنی ها و مشورت هایی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در گذشته آنچه مایه نگرانی میان ایران و طالبان بود، رفتار این گروه نسبت به جمهوری اسلامی ایران و برهم خوردن ثبات در افغانستان و در پی آن در کشورمان بود.

شفیعی با اشاره به نقض آشکار حقوق بشر این گروه در داخل افغانستان، گفت: این رفتار ممکن بود هر جامعه دیگری را به واکنش وادارد؛ البته واکنش های ما در حد محکومیت های سیاسی بود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه روابط کشورها در طول تاریخ دائما مملو از دشمنی نیست، تصریح کرد: این رفتارها می تواند در بُعد منطقی متعادل شود؛ بنابراین سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران بدین معناست که در رفتار این گروه تغییراتی ایجاد شده است.

شفیعی با اشاره به مشکلات پیش روی دنیای اسلام در حوزه فعال کردن دو رویکرد شیعه و سنی از سوی امریکا، اظهار کرد: نیروهای دنیای اسلام که باید در جهت مقابله با رژیم صهیونیستی بسیج شوند، امروز در تعارض قرار دارند که توان و انرژی را از میان می برد و برای جلوگیری از این کار نیازمند گفت و گو هستیم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران نگران مسائل دنیای اسلام است و فرقی نمی کند کشوری که دچار مشکل شده، در کجای دنیا قرار دارد و دارای چه زبان و مذهبی است؛ ایران فقط بدلیل اینکه یک کشور مسلمان است، نسبت به مسائل آن ها دغدغه دارد.

شفیعی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به دو شرط با طالبان صحبت می کند؛ نخست تعدیل رفتار این گروه نسبت به گذشته و دیگری مبتنی بر کمک طالبان به حل مسائل دنیای اسلام است.

وی طالبان را مجموعه ای پیچیده و چندوجهی توصیف کرد و افزود: وقتی از طالبان نام می بریم، ممکن است یکسری رادیکال یا حتی برخی افراد که در دوره جهاد حضور داشتند در این گروه باشند.

شفیعی اذعان داشت: جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد با گروه طالبانی که رفتاری معتدل شده دارند، آن هم برای ایجاد ثبات و کاستن آلام و درد مسلمانان وارد مذاکره شود.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مهاجرین افغانستانی، گفت: گروه طالبان صلاحیت ورود به مباحث رسمی درباره مسئله مهاجرین را ندارد و اگر قرار باشد در این خصوص بحثی صورت گیرد، با دولت افغانستان خواهد بود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی در عین حال تاکید کرد: چون مهاجرت مردم افغان به ایران، تحت تاثیر امواج درگیری در این کشور صورت گرفته و یکی از این امواج رفتارهای پرخاشگرانه این گروه است، از این منظر ممکن است با آن ها وارد مذاکره شویم.

شفیعی خاطرنشان کرد: بسیاری از مهاجرین افغان بصورت غیرقانونی به کشورمان ورود کرده اند؛ منتها جمهوری اسلامی از منظر انسان دوستانه و بدلیل زبان، تاریخ و دین مشترک تاکنون از آن ها حمایت کرده است.