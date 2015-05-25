به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین نمايشگاه بين المللی صنايع کشاورزی، مواد غذائی (ايران آگروفود ۲۰۱۵) فردا پنجم خرداد ماه با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر جهادکشاورزی، روسای کمیسیون‌ها و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین روسای انجمن‌ها و اتحادیه های مرتبط، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آغاز بکار می کند.

این نمایشگاه امسال با استقبال کشورهای خارجی مواجه شده و در آن ۲۲ کشور انگلستان، اسپانیا، اتریش، اوکراین، امارات متحده عربی، بحرین، ایتالیا، آلمان، بلژیک، پرتغال، تایلند، لبنان، کویت، عمان، ترکیه، چین، روسیه، سوئیس، فرانسه، کره جنوبی، هلند و هند حضور دارند که از تعداد فوق شرکت کنندگان كشورهای اسپانیا، آلمان، اتریش، ايتاليا، تركيه، چين، فرانسه و هند به صورت گروهي در نمايشگاه مشاركت دارند.

در بیست و دومین نمايشگاه بين المللی صنايع کشاورزی، مواد غذایی، ماشين آلات و صنايع وابسته ۷۱۰ شرکت و واحد توليدی داخلی و ۲۳۶ شرکت خارجی حضور داشته و جدیدترین کالاها، تولیدات و خدمات خود را ارائه و در معرض دید علاقه‌مندان قرار می دهند.

حضور شرکت‌ها و کشورهای خارجی در این دوره از برگزاری نمایشگاه نسبت به سال گذشته حدود ۴۴ درصد رشد یافته است.

معرفی توانمندي‌ها و پيشرفت‌های کشورمان در حوزه کشاورزی و غذایی، ارتقای سطح مبادلات تجاری کشورمان در جهت توسعه صادرات غير نفتی، آشنایی شرکت کنندگان و بازديدکنندگان با آخرين دستآوردهای علمی و صنعتی حوزه کشاورزی و غذایی داخلی و خارجی، اشتغال و کارآفرینی، ارتقای دانش و تبادل اطلاعات بین شرکت کنندگان در نمایشگاه، تشويق و ترغيب توليد كنندگان براي رقابت سالم و هدفمند در عرصه اين صنعت و ايجاد فضا برای ارتباط مستقيم توليد كنندگان با مصرف كنندگان؛ مهمترین اهداف برگزاری بیست و دومین نمايشگاه بين المللی صنايع کشاورزی، مواد غذایی، ماشين آلات و صنايع وابسته است.

در بخش‌های مختلف این نمایشگاه انواع صنایع پروتئینی، انواع فرآورده های گوشتی، انواع فرآورده های لبنی، انواع غذاهای آماده و نیمه آماده؛ صنایع تبدیلی-انواع کنسروهای غیرگوشتی، انواع خشکبار؛ انواع سبزیجات خشک و معطر، عرقیات گیاهی، ادویه جات، چاشنی ها، صنایع آشامیدنی، انواع فرآورده های آردی، انواع نان صنعتی، صنایع قند و نیشکر، فرآورده های روغنی، پخش و توزیع انواع فرآورده های غذائی، صنایع کشاورزی، صنایع وابسته و ماشین آلات و ادوات مربوطه، نهاده های کشاورزی، ماشین آلات و ادوات کشاورزی و باغبانی، سیستمهای آبیاری، گلخانه، ماشین آلات بسته بندی، توزین و پرکن، ماشین آلات صنایع آردی، ماشین آلات صنایع کنسرو و کمپوت، ماشین آلات صنایع روغن، ماشین آلات صنایع شیر و لبنیات و پنیر، ماشین آلات صنایع تبدیلی، ماشین آلات صنایع گوشت، ماشین آلات صنایع سردخانه، ماشین آلات صنایع غذائی سبک، ماشین آلات صنایع غذائی مادر، ماشین آلات تکمیلی صنایع غذایی، ماشین آلات عمومی صنایع غذایی، تصفیه و پالایش آب، بسته بندی، ارائه خواهد شد.

همزمان با برگزاری این نمايشگاه، چند همایش و کنفرانس تخصصي در مباحث موضوعي نمايشگاه توسط متخصصان، کارشناسان و دستاندركاران صنعت غذا و کشاورزی كشور نيز برگزار خواهد شد.

بیست و دومین نمايشگاه بين المللی صنايع کشاورزی، مواد غذائی، ماشين آلات و صنايع وابسته از فردا تا ۸ خرداد ماه هر روز از ساعت ۹ تا ۱۶ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید علاقمندان است.