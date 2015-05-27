تخصیص ۲۰ میلیارد ریال برای طرح های سالمسازی دریا در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در چالوس با اشاره به آغاز طرح های سالمسازی دریا از اول خردادماه افزود: هماهنگی مناسبی بین بخش های مختلف در این زمینه وجود دارد و برای اجرای طرح های دریا برنامه ریزی شد.

وی بیان کرد: از مجموع شش میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده برای تجهیز طرح های سالمسازی دریای استان، تاکنون دو میلیارد تومان آن بین هشت شهر ساحلی استان توزیع شده است.

یونسی درباره فعالیت طرح های سالمسازی دریا در ایام ماه رمضان گفت: براساس فتوای مقام معظم رهبری، طرح های دریا در ایام ماه رمضان دائر است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران گفت: اما باید ملاحظات دینی و شرعی در ایام ماه رمضان درنظر گرفته شود و همه مجریان موظف به رعایت ملاحظات اخلاقی و دینی هستند.

۹۲ طرح سالمسازی دریا در استان مازندران فعالیت دارد.