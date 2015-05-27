کتابخانه های روستایی گلستان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قوانلو شامگاه چهارشنبه در نشست صمیمی با کتابداران استان در محل استانداری، اظهار کرد: وضعیت مطالعه در کشور و استان مطلوب نیست و مبنای آماری مشخصی در این زمنیه تاکنون نداشته ایم.

وی تصریح کرد: از سال ۸۲ طبق مصوبه مجلس نهاد کتابخانه های عمومی کشور از ارشاد جدا شد و به صورت نهادی مستقل و غیر دولتی طی مسیر کرد و اتفاقات خوبی در مسیر تشکیلاتی آن رخ داد که در حال سیر رشد تکاملی خود است.

قوانلو با بیان این که کتابخانه های عمومی سه رکن اساسی دارد، گفت: انجمن های موجود در کتابخانه ها، دبیرخانه و امور جاری و اداری از جمله این ارکان است و البته کتابخانه ها تحت نظارت عالیه ارشاد همچنان قرار دارد.

وی با اشاره به این که دولت کنونی و استاندار نگاه خوبی به وضعیت کتابخانه ها دارد، گفت: فرمانداران نیز در شهرستان ها پای کار هستند و مساعدت لازم را اعمال می کنند.

مدیر نهاد کتابخانه های عمومی استان توسعه کمی و کیفی را از جمله برنامه های این نهاد اعلام کرد و افزود: درخواست کتابداران استان این است که برای ترویج فرهنگ کتاب در جشن ها و برنامه های تقدیر، کتاب نیز به عنوان یک هدیه در نظر گرفته شود.

کمبود منابع کتاب کودک در کتابخانه ها

نماینده کتابداران کتابخانه های عمومی استان نیز در این جلسه گفت: در بحث کتاب کودک و منابع آن کمبود زیادی در کتابخانه ها وجود دارد و انتظار ما این است که این کمبود با مساعدت استاندار برطرف شود.

مریم شفاف افزود: در نظر گرفتن محیطی مناسب برای ساخت کتابخانه مرکزی استان از جمله دیگر درخواست های ما است چرا که محل کنونی این کتابخانه در سایت سعدآباد در نظر گرفته شده است و این محل محل در دسترسی برای مردم نیست.

وی درخواست ایجاد صنف برای کتابداران استان و ایجاد تسهیلات برای کتابداران استان با وجود سختی شغل را از دیگر درخواست های این جامعه فرهنگی استان عنوان کرد.

نماینده کتابداران دانشگاه کشاورزی استان هم در این جلسه گفت: ۶۲ هزار و ۳۴۷ منبع چاپی در کتابخانه دانشگاه منابع طبیعی استان وجود دارد و دو هزار و ۴۰۲ نفر عضو این کتابخانه هستند.

افراد غیر متخصص در کتابخانه ها گمارده نشوند

زهرا آبشناس گفت: از عمده ترین مشکلات کتابداران شناخت نداشتن و تصور ناصحیح نسبت به این رشته است و اگر کتابدار جایگاه خود را ندارند به شناخت درستی از این حرفه منجر نمی شود.

وی افزود: کتابداران دانش تخصصی خود را باید در همه زمینه ها گسترش دهند و مسئولین کتابخانه ها نیز نباید نسبت به گماردن افراد غیر متخصص در امور کتابخانه ها اقدام کنند.