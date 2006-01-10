"تام سايز مور" وارد جهنم مي شود

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، " تام سايز مور " در اين فيلم نقش مردي را بازي مي كند كه به زنداني محكوم مي شود، درزندان بايد از ارواح سرگردان بگريزد.

بسياري ازكارشناسان سينما اعتقاد دارند كه اين فيلم مي تواند آغازي ديگر برخط مشي هنري سايز مورباشد چرا كه اودر دوسال گذشته تمامي وقتش را صرف دفاع ازخود دردادگاه گذرانده است.

"سايزمور" چندي پيش به جرم حمل ومصرف مواد مخدربه زندان رفت ودراين مدت تمامي تلاشش را به كارگرفت تا ازاتهامات موجود خود را تبرعه كند.

اين هنرپيشه سال گذشته فيلم " سقوط بلك هاوك" را برپرده سينماها داشت و درحال حاضر برروي فيلم " زهرآگين " كار مي كند. اين اثربا بودجه اندكي ساخته مي شود وشاهد همكاري سايزمور با باي لينگ و مستر پي است.

"سايز مور" فعاليت هنري را د رسال 1989 آغاز كرد و تا به حال 57 فيلم و برنامه تلوزيوني را دركارنامه هنريش ثبت كرده است . فيلمهاي متولد چهارم جولاي، قلب ها وروح ها،عشق واقعي، روزهاي غريب و ضربه از جمله آثاري هستند كه او درسالهاي نخست فعاليت هنريش درآنها حضورداشت اين درحاليست كه فيلمهاي نجات سرجوخه رايان، سياه سرخ و كارتر را بگير شاهد ايفاي نقش وي به عنوان يك هنرپيشه كارآمد است.

