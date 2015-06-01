تولید تئاتر مشترک ایران و تاجیکستان در خارج از کشور آغاز شد

حسین ثابتقدم دبیر دهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی درباره روند تولید تئاتر مشترک ایران و تاجیکستان با موضوع فرهنگ رضوی در خارج از کشور به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر این نمایش مشترک به کارگردانی آقای علی عابدی در کشور تاجیکستان مراحل انتخاب بازیگران تاجیکستانی و تولید خود را شروع کرده است.
وی ادامه داد: بعد از این پروسه قرار است این نمایش مشترک در چندین استان کشور از جمله خراسان شمالی و گلستان نیز روی صحنه برود.
مدیرکل ارشاد خراسان شمالی درباره احتمال اجرای نمایش مشترک ایران و تاجیکستان در کشورهای دیگر، توضیح داد: این نمایش با هدف ترویج فرهنگ رضوی تولید شده است و ما برای اجرای این اثر در کشورهای برنامه ریزیهایی را داریم.
دهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی تابستان سال جاری در شهر بجنورد برگزار میشود.
