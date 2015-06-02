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۱۳ خرداد ۱۳۹۴، ۱:۲۸

دولت فراری یمن در نشست ژنو شرکت می کند

دولت فراری یمن در نشست ژنو شرکت می کند

«عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری فراری یمن تصمیم گرفته است در نشست طرف های درگیر این کشور که قرار است با نظارت سازمان ملل در ژنو برگزار شود، شرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، پیش از این قرار بود مذاکرات صلح یمن در ۲۸ ماه می (هفتم خرداد) در ژنو برگزار شود. بر این اساس «فرحان حق» سخنگوی سازمان ملل متحد گفته بود مذاکرات صلح میان گروه های درگیر در یمن ۲۸ ماه می (هفتم خرداد) در ژنو برگزار خواهد شد.

این در حالی است که دولت فراری یمن اعلام کرده فقط در صورتی در مذاکرات شرکت خواهد کرد که حوثی‌ها از مناطق تحت کنترل خود عقب نشینی کنند. سخنگوی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد عنوان کرده بود که مذاکرات صلح در خصوص یمن ۲۸ ماه مه در ژنو آغاز خواهد شد.

با این وجود ریاض یاسین، وزیر امور خارجه دولت فراری یمن اعلام کرد که منصور هادی در مذاکرات صلح یمن در ژنو، شرکت نخواهد کرد مگر اینکه حوثی‌ها از مناطق و شهرهای تحت سیطره خود عقب نشینی کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 2767341

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