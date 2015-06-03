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۱۳ خرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۰۳

موندو دپورتیوو خبر داد؛

کاسیاس به پیشنهاد باشگاه والنسیا پاسخ منفی داد

کاسیاس به پیشنهاد باشگاه والنسیا پاسخ منفی داد

کاپیتان تیم فوتبال رئال مادرید به پیشنهاد باشگاه والنسیا برای پیوستن به این تیم پاسخ منفی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایکر کاسیاس که بعد از مشکلاتی که با ژوزه مورینیو در تیم رئال مادرید پیدا کرده بود با وجود اینکه مدت زیادی از رفتن این مربی از جمع رئالی‌ها می‌گذرد همچنان با چالش‌هایی در سانتیاگو برنابئو مواجه بوده و رابطه خوبی بین وی و هواداران برقرار نیست.

«موندو دپورتیوو» در این باره گزارش داد باشگاه والنسیا خواستار به خدمت گرفتن ایکر کاسیاس شده و پیشنهاد رسمی خود را به این دروازه‌بان باتجربه ارایه داده است اما کاسیاس این پیشنهاد را نپذیرفت و به والنسیا پاسخ منفی داد.

والنسیا که دیه گو آلوز دروازه‌بان خود را به خاطر مصدومیت تا مدت زمان نسبتا طولانی در اختیار نخواهد داشت، روی جدایی کاسیاس حساب باز کرده بود که کاسیاس به این درخواست پاسخ منفی داد.

این احتمال وجود دارد ایکر کاسیاس در تابستان پیش روی رئال مادرید را ترک کند.

 

کد مطلب 2767610

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