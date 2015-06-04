آوردن ارکستر توسط ادارات ننگ است/پارک های ورامین جای موسیقی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی شامگاه پنجشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای 15 خرداد در مسجد صاحب الزمان(عج) ورامین اظهار داشت: شهدای پانزدهم خرداد در اوج غربت و مظلومیت امام راحل بپاخاستند و برگ زرینی را در تاریخ نهضت اسلامی به ثبت رساندند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: در 15 خرداد سال 42 ملت ایران نشان دادند که برای دفاع از ولایت و مرجعیت از تمام سرمایه های خود حتی جانشان می گذرند و اجازه نمی دهند به ارزش ها و آرمان های آنان خدشه ای وارد شود.

وی ادامه داد: قیام 15 خرداد سال 42 در ورامین از ویژگی های بارزی برخوردار بود به همین خاطر این قیام در تاریخ انقلاب اسلامی جاودانه شد و امام راحل پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران فرمودند که آقایان و جوانان ورامینی به ما حق ویژه ای دارند، آنان در 15 خرداد زحمت کشیدند.

محمودی اضافه کرد: شهدای 15 خرداد رفتند و از جان خود گذشتند تا امروز نظام اسلامی در اوج عزت و اقتدار قرار داشته باشد و امروز وظیفه همه ما پاسداری از ارزش ها و آرمان های شهدای انقلاب اسلامی است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران عنوان کرد: مردم ورامین پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز در برهه ها و شرائط گوناگون نشان داده اند که برای حفظ ارزش های اسلامی آماده هستند و وارثان شایسته ای برای شهدای 15 خرداد سال 42 می باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که ورامین همواره پرچمدار ارزش ها و مبانی اسلامی بوده است گفت: مردم ورامین همواره پاسدار ارزش ها و آرمان های اسلام بوده است به همین خاطر نباید عده ای در صدد ضربه زدن به این ارزش ها برآیند.

این مسئول با انتقاد از استفاده از آلات لهو و لعب در جشن های اهل بیت توسط برخی ادارات و ارگان ها گفت: آوردن ارکستر توسط ادارات مایه ننگ است و قطعا باعث شادی اهل بیت نخواهد شد.

وی با ابراز گلایه از اوردن آلات موسیقی به نام جشن اهل بیت در پارک های ورامین یادآور شد: برخی ادارات و ارگان های به جای رسیدگی به مشکلات شهری در پارک های ورامین آلات موسیقی می آورند که این امر مایه تأسف است.