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۱۵ خرداد ۱۳۹۴، ۰:۴۱

حجت الاسلام محمودی:

آوردن ارکستر توسط ادارات ننگ است/پارک های ورامین جای موسیقی نیست

آوردن ارکستر توسط ادارات ننگ است/پارک های ورامین جای موسیقی نیست

ورامین-امام جمعه موقت ورامین با انتقاد از استفاده از آلات لهو و لعب در جشن های اهل بیت توسط برخی ادارات و ارگان ها گفت: آوردن ارکستر توسط ادارات مایه ننگ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی شامگاه پنجشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای 15 خرداد در مسجد صاحب الزمان(عج) ورامین اظهار داشت: شهدای پانزدهم خرداد در اوج غربت و مظلومیت امام راحل بپاخاستند و برگ زرینی را در تاریخ نهضت اسلامی به ثبت رساندند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: در 15 خرداد سال 42 ملت ایران نشان دادند که برای دفاع از ولایت و مرجعیت از تمام سرمایه های خود حتی جانشان می گذرند و اجازه نمی دهند به ارزش ها و آرمان های آنان خدشه ای وارد شود.

وی ادامه داد: قیام 15 خرداد سال 42 در ورامین از ویژگی های بارزی برخوردار بود به همین خاطر این قیام در تاریخ انقلاب اسلامی جاودانه شد و امام راحل پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران فرمودند که آقایان و جوانان ورامینی به ما حق ویژه ای دارند، آنان در 15 خرداد زحمت کشیدند.

محمودی اضافه کرد: شهدای 15 خرداد رفتند و از جان خود گذشتند تا امروز نظام اسلامی در اوج عزت و اقتدار قرار داشته باشد و امروز وظیفه همه ما پاسداری از ارزش ها و  آرمان های شهدای انقلاب اسلامی است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران عنوان کرد: مردم ورامین پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز در برهه ها و شرائط گوناگون نشان داده اند که برای حفظ ارزش های اسلامی آماده هستند و وارثان شایسته ای برای شهدای 15 خرداد سال 42 می باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که ورامین همواره پرچمدار ارزش ها و مبانی اسلامی بوده است گفت: مردم ورامین همواره پاسدار ارزش ها و آرمان های اسلام بوده است به همین خاطر نباید عده ای در صدد ضربه زدن به این ارزش ها برآیند.

این مسئول با انتقاد از استفاده از آلات لهو و لعب در جشن های اهل بیت توسط برخی ادارات و ارگان ها گفت: آوردن ارکستر توسط ادارات مایه ننگ است و قطعا باعث شادی اهل بیت نخواهد شد.

وی با ابراز گلایه از اوردن آلات موسیقی به نام جشن اهل بیت در پارک های ورامین یادآور شد: برخی ادارات و ارگان های به جای رسیدگی به مشکلات شهری در پارک های ورامین آلات موسیقی می آورند که این امر مایه تأسف است.

کد مطلب 2768019

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