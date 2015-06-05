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۱۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۲۶

حجت الاسلام باقری بنابی:

مبداء پیروزی انقلاب اسلامی قیام ۱۵ خرداد بود

مبداء پیروزی انقلاب اسلامی قیام ۱۵ خرداد بود

بناب - امام جمعه شهرستان بناب گفت: ۱۵ خرداد۴۲ سرآغاز نهضت اسلامی و مبداء پیروزی انقلاب اسلامی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی در خطبه های نماز جمعه شهرستان بناب با بیان اینکه تابع تکلیف بودن یکی از خصوصیات بارز امام راحل(ره) بود، افزود: این مسأله امام راحل (ره) را قهرمان تاریخ کرد.

وی با اشاره به اینکه ظلم ستیزی و استکبارستیزی یکی از ویژگی های برجسته امام خمینی بود، ادامه داد: ایشان اسلام واقعی را از خرافه گری و وادادگی کنار کشید.

امام جمعه بناب سپس با تاکید بر اینکه همدوش دانستن معنویت با سیاست یکی دیگر از ویژگی های امام بود، گفت: اعتقاد امام به نقش مردم در خصوص مسائل جامعه از دیگر ویژگیهای ایشان بود و معتقد بودند که محور تمام کارها باید مردم باشند.

حجت الاسلام باقری بنابی با اشاره به اینکه افکار و ایده های امام راحل(ره) جهان شمول بود، اظهار داشت: ایشان به شدت اعتقاد داشت که اگر نظر ولایت فقیه جامع الشرایط نباشد، حکومت مشروعیت ندارد.

وی همچنین با اشاره به ویژگی امام خمینی در حمایت از مظلومان و محرومان گفت: ایشان همواره معتقد بودند که محرومان ولی نعمت هستند و برای همین از مظلومان و محرومان حمایت می کرد.

کد مطلب 2768347

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