به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۲۲ خردادماه ۱۳۹۲ در دیدار اقشار مختلف مردم با ذکر خاطرهای از امام خمینی (ره) در خصوص اهمیت مناجات شعبانیه فرمودند: این مناجات شعبانیه یک تحفهاى است که در اختیار ما قرار داده شده است. خب ما دعا خیلى داریم، همه این دعاها هم پر از مضامین عالى است، اما بعضى یک برجستگى خاصى دارند. من از امام بزرگوار (رضواناللهعلیه) سؤال کردم، گفتم در میان این دعاهایى که از ائمه (علیهمالسلام) رسیده است، شما به کدام دعا بیشتر علاقهمندید و دلبستهاید؟ فرمودند: به دعاى کمیل و مناجات شعبانیه؛ به این دو دعا.
امام یک دلِ متوجه به خدا بود، اهل توسل بود، اهل تضرع بود، اهل خشوع بود، اهل اتصال با مبدأ بود؛ وسیله بهتر در چشم او، این دو دعا بود: دعاى کمیل، مناجات شعبانیه. وقتى انسان مراجعه می کند به این دو دعا، دقت می کند، مىبیند چقدر هم شبیه همند این دو دعا؛ شباهتهاى زیادى به هم دارند؛ مناجات انسان خاشع، مناجات انسان متوکّل به خدا؛ کَاَنّى بِنَفسى واقِفَهٌ بَینَ یَدَیک، وَ قَد اَظَلها حُسنُ تَوَکُّلى عَلَیک، فَقُلتَ ما اَنتَ اَهلُه، وَ تَغَمَّدتَنى بِعَفوِک؛ امید، امید به مغفرت الهى، به رحمت الهى، به توجّه الهى، بلندهمّتىِ در درخواست از پروردگار؛ اِلهى هَب لى کَمالَ الانقِطاعِ اِلَیک، و اَنِر اَبصارَ قُلوبِنا بِضیاءِ نَظَرِها اِلَیک.
در فایل صوتی فوق مناجات شعبانیه، با نوای میثم مطیعی که در جلسه هفتگی هیئت شهدای گمنام، مورخ ۱۴ خردادماه ۹۴ قرائت کرده است، آماده شنیدن و دریافت است.
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