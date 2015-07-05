محمدرضا مهاجری سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از منتفی شدن ادامه همکاری «علیرضا مرزبان» با پدیده، «محمدرضا مهاجری» سرمربی فصل قبل سیاه‌جامگان ابومسلم هدایت پدیده در لیگ پانزدهم را بر عهده گرفت.

مرزبان پس از اینکه عصر دیروز در تمرینات پدیده شرکت نکرد، صبح امروز طی نامه‌ای، خداحافظی خودش با مشهدی‌ها را اعلام و از پدیده جدا شد تا «محمدرضا مهاجری» با قراردادی یکساله راهی پدیده شود.

وی پیش از این به عنوان سرمربی در تیم سیاه‌جامگان ابومسلم فعالیت می‌کرد که سال گذشته این تیم را تا پلی‌آف لیگ برتر بالا آورد و اردیبهشت‌ماه امسال نیز بعد از دو فصل حضور در لیگ دسته اول، نماینده مشهد را لیگ برتری کرد.

مهاجری همچنین علاوه بر سرمربیگری سیاه‌جامگان و شیرین‌فراز کرمانشاه در لیگ دسته اول، مدت زیادی به عنوان دستیار فیروز کریمی در تیم‌های استقلال اهواز، صبای قم، شهاب زنجان و داماش گیلان فعالیت می‌کرد.