به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام احمدپور مبارکه مدیر رادیو ایران درباره برنامه های این شبکه در ایام ماه مبارک رمضان گفت: گروه های برنامه ساز این شبکه رادیویی به غیر از برنامه های مستمر و روتین شبکه با ۱۹ ویژه برنامه لحظاتی معنوی را برای شنوندگان خود فراهم می کنند.

وی ادامه داد: رادیو ایران در تلاش خود برای مناسک سازی رسانه ای و نهادینه کردن جشن های معنوی در کشور اقدام به طراحی دو جشن در آغاز و پایان ماه مبارک رمضان کرده است. پیش از شروع ماه مبارک رمضان رادیو ایران با «جشن سلام» به ماه مبارک رمضان سلام می کند و به استقبال این ماه معنوی می رود. «جشن سلام» برنامه ای ترکیبی است که در دو نوبت صبح و عصر از ساعت ۹ تا ۱۱:۳۰ و ۱۷:۱۰ تا ۲۰:۵۰ به استقبال و پیشواز از ماه مبارک رمضان می پردازد.

همچنین در روزهای عید فطر که روزهای سپاس از خداوند به خاطر توفیق در روزه داری و عبادت است رادیو ایران برنامه ای با عنوان «جشن سپاس» را روی آنتن می برد.

«قرار بی قراران» ویژه برنامه سحرگاهی

مدیر رادیو ایران با اشاره به دیگر برنامه ها عنوان کرد: برای لحظات معنوی سحر و افطار شنوندگان ویژه برنامه «قرار بی قراران» از ۲۸ خرداد از ساعت ۳ بامداد به مدت ۲ ساعت و پانزده دقیقه و «مهمان آسمان شو» در ساعات افطار از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱ پخش می شود.

وی بیان کرد: در این برنامه ها چگونگی آمادگی لازم و شرایط مورد نیاز برای بهره گیری هر چه بیشتر و بهتر از برکات ماه مبارک رمضان گفته می شود. بیان نکته هایی از قرآن کریم با موضوعات اخلاقی و اجتماعی، پخش دعا و نیایش، بیان حکایت و پندهای اخلاقی و دینی از ادبیات فارسی، تاکید بر ارزش شکر نعمت و اهمیت آن، شرایط روزه داری و چگونگی تقویت روح و روان برای پرهیز از محرمات از دیگر بخش های این ویژه برنامه ها است. همچنین هر روز تلاوت یک جزء از قرآن کریم با صدای قاریان مشهور در برنامه «قدر قرآن» از ساعت ۵:۱۵ صبح پخش می شود.

احمدپور با اشاره به اهمیت شب های قدر و شکل گیری تقدیر انسان در این شب ها برای یک سال آینده یادآور شد: در شب های قدر از ساعت ۲۳ تا ۳ بامداد ویژه برنامه «شب و نیاز و آسمان» پخش می شود. در برنامه «روضه مجلسی» هم از ساعت ۱۲ ظهر به مدت نیم ساعت از ۱۴ تا ۱۹ تیر ماه روضه های فاخر به مناسبت ایام شهادت و سوگواری حضرت علی (ع) پخش می شود.

«قنوت شکر» در عید سعید فطر

مدیر رادیو ایرانی به بخش دیگری از برنامه ها اشاره کرد و گفت: در ۱۷ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح «ویژه برنامه شهادت حضرت علی (ع)»، روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ صبح و از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ عصر ویژه برنامه «غم‌نامه یاسمن ها» روی آنتن می رود که به آیین های سوگواری در میان ایرانیان خواهد پرداخت و مناسک عزاداری ایرانیان را در فراق اهل بیت (ع) بویژه امام علی (ع) مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

وی با توجه به تاکید بر همبستگی مسلمانان برای آزادی قدس عزیز خاطرنشان کرد: این شبکه رادیویی برای حمایت از مظلومان در ۲۶ خرداد ماه همصدا با جمعیت راهپیمایان برنامه «آوای رهایی» را از ساعت ۹ صبح تا ۱۳:۳۰ پخش می کند.

احمدپور با اشاره به شکرگزاری نعمت حضور در مهمانی خدا گفت: در روز عید سعید فطر در ویژه برنامه «قنوت شکر» از ساعت ۶:۳۰ تا ۹:۳۰ نماز عید سعید فطر و سخنان مقام معظم رهبری پخش می شود.

وی «جشن سپاس» را یک جشن رادیویی به مناسبت همراهی رادیو با مومنان در ماه بندگی خدا دانست و تصریح کرد: در برنامه سحری «سرای سخن» سخنان بزرگان درباره ماه رمضان، شب های قدر و عید فطر پخش می شود و این برنامه که به نوعی تبلیغ اندیشه بزرگان دینی در این ماه پر خیر و برکت است هر شب از ساعت ۲۲:۳۰ به مدت نیم ساعت روی آنتن می رود.

پخش «قصه ظهر جمعه» با صدای امیرحسین مدرس

ضمن اینکه در برنامه «والعصر» تلاوت های درخواستی شنوندگان پخش می شود، که مردم می توانند با تماس های تلفنی و پیامک با برنامه خود ارتباط برقرار کرده و درخواست خود را مطرح کنند. «والعصر» از ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۳۰ پخش می شود.

احمدپور «لحظه های آسمانی» را ویژه برنامه اذان گاهی لحظات ظهر دانست و گفت: در این برنامه در خصوص فضیلت های این ماه عظیم، آداب مهمانی خدا، خودسازی و تشریح ارزش مناسبت های مذهبی برای حفظ معنویات در جامعه صحبت می شود.

مدیر رادیو ایران تصریح کرد: جمعه های هر هفته شنوندگان رادیو ایران شنونده «قصه ظهر جمعه» هستند. این شنوندگان می توانند در ماه مبارک رمضان «قصه ظهر جمعه» را پیگیری کنند با این مهم که در این ایام قصه هایی با موضوع ماه مبارک رمضان پخش خواهد شد. «قصه ظهر جمعه» با صدای امیر حسین مدرس از ساعت ۱۳:۳۰ به مدت نیم ساعت پخش می شود.

احمدپور با اشاره به «مسابقه پرسا» که پخش آن از خرداد ماه آغاز شده است، گفت: در طول روز ۵ سوال در حوزه های کاربردی، دینی و معارفی، قرآن، ورزش و اطلاعات عمومی به صورت ۳ گزینه ای مطرح می شد که شنوندگان می توانستند گزینه های پاسخ های خود را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۹۰۹۰ ارسال کنند. سپس عصر همان روز در برنامه زنده «پرسا» بین همه کسانی که به سوال های مسابقه پاسخ داده بودند، قرعه کشی و به سه نفر جوایز نقدی داده می شد و حالا این مسابقه سرگرم کننده همچنان در این ایام پخش خواهد شد با این مهم که موضوعات مسابقه در خصوص مسایل ماه مبارک رمضان خواهد بود.