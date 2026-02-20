دست پر رادیو ایران در ماه رمضان؛ پیوند ماه روزه با نشاط و شور زندگی

سیدمرتضی کاظمی دینان مدیر رادیو ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامههای این شبکه رادیویی در ماه رمضان اظهار کرد: راهبرد کلی ما این است که فضای معنوی ماه رمضان را با نشاط و شور زندگی در جامعه ایرانی پیوند بزنیم. در واقع میخواهیم تا همان «بهجت مؤمنانه» را که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند تا در زندگی جاری شود در برنامههایمان منعکس کنیم.
وی ادامه داد: برای ورود به ماه رمضان، برنامه «جشن سلام» را سیام شعبان ساعت ۱۷:۳۰ پخش کردیم. «جشن سلام» یعنی سلام به ماه رمضان و در آن به بحث سادهزیستی و سفرههای افطاری ساده پرداختیم.
توجه به کار خیر و همدلی
کاظمی دینان با اشاره به برنامه افطار این شبکه گفت: برای اوقات افطار، برنامه «قرار آسمانی» از روز اول تا آخر ماه مبارک، هر روز زنده ساعت ۱۷:۲۰ پخش میشود. یک برنامه ترکیبی که هر روز با یکی از اصناف فعال در کار خیر گفتگو میکند؛ با هدف الگوسازی از کار مؤمنانه و توجه به بحث مواسات و همدلی. هر روز یکی از صفات خداوند محور برنامه است. نیمساعت از این برنامه از استودیویی در کربلا پخش میشود تا حالوهوای عتبات عالیات را منعکس کند. همچنین هر روز میزبان یکی از خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه هستیم. همینطور ارتباط با مراکز استانها و گزارشگران را داریم تا آداب و رسوم رمضانی مناطق مختلف کشور را منعکس کنیم. همچنین در برنامه «قرار آسمانی» هر روز یک مسجد را با فعالیتهای اجتماعی و فرهنگیاش با حضور گزارشگر منعکس میکنیم.
وی افزود: برای سحرها، برنامه «قرار بیقراران» هر روز از ساعت ۵ صبح به صورت زنده پخش میشود و شامل ادعیه، مناجات، دعای ابوحمزه ثمالی و گفتگو با کارشناسان مذهبی است.
مدیر رادیو ایران درباره برنامه شبهای قدر این شبکه اظهار کرد: برای شبهای قدر، برنامه «نورباران» در شبهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۲ به مدت پنج ساعت تا سه نیمه شب از حسینیه همدانیها پخش میشود و مراسم قرآن به سر، دعای جوشن کبیر و آداب شبهای قدر را پخش میکند.
وی ادامه داد: برنامه «باغ ارغوان» هر روز ساعت ۱۵ عصر برای ایام شهادت حضرت علی (ع) از ۱۸ تا ۲۳ رمضان پخش میشود و موسیقیهای مناسب این ایام را تقدیم میکند.
کاظمی دینان اظهار کرد: برای عید فطر، ۲ برنامه داریم؛ «قنوت شکر» صبح روز عید فطر که نماز و خطبههای مقام معظم رهبری را زنده پخش میکند و گزارشگر ما در بین نمازگزاران حضور دارد. و «جشن سپاس» که عصر روز عید فطر از ساعت ۱۷ تا ۱۹ روی آنتن میرود و آثار مثبت روزهداری را جمعبندی میکند و با مناطق مختلف کشور و مساجد ارتباط برقرار میکند.
وی ادامه داد: برای روز قدس، برنامه «روز بیداری» را از ساعت ۱۰ صبح آخرین جمعه ماه رمضان داریم که به جنایات رژیم صهیونیستی میپردازد.
توجه به موسیقیهای سنتی و مناسبتی
مدیر رادیو ایران در رابطه با برنامههای این شبکه از افطار تا سحر عنوان کرد: تمام برنامههای عادی رادیو نیز در این ماه عطر رمضانی به خود میگیرند. برنامه پر مخاطب «راه شب» که از ساعت ۰۰:۳۰ تا ۲:۳۰ بامداد پخش میشود، در ماه رمضان به صفات خداوند، آداب روزهداری و بازنمایی آداب رمضان در کشورهای مختلف اسلامی میپردازد. همچنین برنامه «راهی به آبادی» هم در ماه رمضان چگونگی مراسم روزهداری را در روستاهای مختلف کشور منعکس میکند.
کاظمی دینان با اشاره به پیوند مذهبی ماه رمضان با رویکرد ملی رادیو ایران اظهار کرد: ماه رمضان ریشه در فرهنگ مناطق مختلف کشور دارد. ما موسیقیها و سنتهای رمضانی در جایجای ایران را در برنامههای گروه فرهنگ و تمدن منعکس میکنیم، فعالیت مساجد در کل کشور را پوشش میدهیم و بحث خیرین را در گستره ملی پیگیری میکنیم. برنامه «باغ ارغوان» که جایگزین «گلبانگ» شده، به موسیقی متناسب با این ایام میپردازد و برنامه «فرهنگ مردم» با بیش از ۵۰ سال سابقه به آئینهای مناطق مختلف کشور میپردازد.
وی افزود: ما ظرفیت «ایرانیاران» را داریم؛ نزدیک به هزار نفر همکار افتخاری در سراسر کشور که در ماه رمضان از آنها برای گزارشهای مردمی استفاده میکنیم.
کاظمی دینان در پایان با اشاره به برنامه تحویل سال این شبکه گفت: امسال با توجه به تقارن عید نوروز و عید فطر، برنامه «دو عید، یک امید» را روز اول سال از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۱ (پنج ساعت و نیم) به صورت زنده داریم. با اجرای علیرضا جاویدنیا و عذرا وکیلی. بخشهای متنوعی شامل مهمانان ویژه از خانواده شهدا و هنرمندان، روایت سنت استقبال از بهار، شاهنامهخوانی، تفأل به حافظ و روایت پیشینه نوروز در این برنامه قرار دارد. محور این برنامه خانواده است. همچنین آیتم «یادمان» برای درگذشتگان عرصه فرهنگ و هنر، مرور حوادث و دستاوردهای سال ۱۴۰۴ در بخش «ایران در سالی که گذشت»، و «ایران ورزشی» با مرور رویدادهای ورزشی و گفتگو با قهرمانان از جمله برنامههای تحویل سال رادیو ایران است.
