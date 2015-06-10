به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل غلامی با بیان اینکه در راستای توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری و ایجاد تسهیلات برای تقویت بنیه مالی متقاضیان وسیله نقلیه جدید، طرح توسعه و نوسازی ناوگان با استفاده از تسهیلات بانكی تدوین شد، گفت: در حال حاضر اعطای تسهیلات در خصوص توسعه ناوگان و خریداری ناوگان جدید فقط برای خودروهای سواری كرایه و ون امكانپذیر است.

وی با اشاره به اینكه میزان تسهیلات اعطایی به متقاضیان به تفكیك نوع ناوگان در دو بخش توسعه و نوسازی مشخص شده است، افزود: متقاضیان می‌توانند ناوگان عمومی فرسوده برون شهری خود اعم از اتوبوس، مینی‌بوس و سواری كرایه را در مراكز اسقاط معین از رده خارج كنند.

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: دراین راستا بر اساس بخشنامه هیات وزیران در تاریخ ۱۳ اسفند ماه سال ۹۳ در ازای فروش ناوگان فرسوده به وارد كنندگان خودروهای شخصی و پذیرش آن در مراكز اسقاط معین، برگه رسید از رده خارج كردن ناوگان عمومی فرسوده را دریافت كرده و به یكی از شركت‌های تعیین شده تحویل می‌دهند تا از مزایای از رده خارج کردن وسایل نقلیه فرسوده در طرح ‌های نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استفاده كنند.

وی در ادامه یادآور شد: متقاضیان باید پس از تخصیص وسیله نقلیه توسط شركت های خودروساز طرف قرارداد و پس از تائید اولیه بانك عامل یا لیزینگ مبنی برامكان اعطای تسهیلات به آنها، نسبت به از رده خارج کردن وسیله نقلیه فرسوده اقدام کنند. در طرح نوسازی، جایگزینی صرفا براساس خروج یک دستگاه ناوگان فرسوده صورت می‌گیرد.

غلامی تصرح کرد: با توجه به نوپا بودن فعالیت حمل و نقل روستایی و محدودیت ناوگان حمل و نقل عمومی روستایی در سال جاری تفاهم نامه هایی با شركت های خودرو سازی و برای تامین ناوگان مورد نیاز حمل و نقل روستایی و صندوق كار آفرینی امید برای تامین تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز توسعه ناوگان روستایی مبادله شده است. بر این اساس پیش بینی می شود تعداد ۳۰۰۰ دستگاه ون و ۴۵۰۰ دستگاه سواری وارد عرصه حمل و نقل روستایی شوند.

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه هدایت تسهیلات اشتغال زایی سایر نهادها به سمت توسعه ناوگان حمل و نقل روستایی از دیگر اقدامات است، گفت: در این راستا مقرر شده است تعداد یک هزار دستگاه شامل ۲ هزار دستگاه ون و ۸ هزار دستگاه وانت دو كابین با استفاده از تسهیلات خود اشتغالی كمیته امداد امام خمینی (ره) به ناوگان حمل و نقل روستایی اضافه شوند.

غلامی با اشاره به اینکه كل ناوگان پیش بینی شده در طرح توسعه ناوگان روستایی طی یك سال آینده ۱۷۵۰۰ دستگاه است، بیان کرد: همچنین در خصوص نوسازی ناوگان باری تقریبا با اكثر كارخانه های خودرو سازی داخلی قرارداد منعقد شده و دراین زمینه تسهیلات با نرخ سود مناسب در نظر گرفته شده كه متقاضیان می توانند با مراجعه به ادارات استانی از فرآیند كار مطلع شوند.