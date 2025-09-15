به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای ایمنی سفرها، کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی اجرا می‌شود.

رستمی اضافه کرد: در طرح نوسازی ناوگان فرسوده، تسهیلات بانکی معادل ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده اتوبوس تا سقف ۱۵ میلیارد تومان با نرخ سود ۱۱ درصد و بازپرداخت ۵ ساله پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به الزام اسقاط ناوگان فرسوده برای استفاده از این تسهیلات خاطرنشان کرد: در مرحله نخست، تقاضای خرید ۵۲ دستگاه اتوبوس جدید در استان بوشهر به بانک عامل ارسال شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر تصریح کرد: متقاضیان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به انجمن‌های صنفی و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری در سطح استان مراجعه کنند.

رستمی همچنین به اجرای طرح نوسازی ناوگان «سواری» کرایه برون‌شهری اشاره کرد و یادآور شد: در این طرح نیز به متقاضیان ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ بهره ۴ درصد و بازپرداخت ۵ ساله اعطا می‌شود که مراحل تشکیل پرونده آن در حال انجام است.

این مقام مسئول اظهار کرد: در این طرح، خودروهای سواری تولید سال ۹۱ به پایین با خودروی سمند سورن جایگزین می‌شوند.

گفتنی است ناوگان مسافری استان بوشهر دارای ۵۳۸ دستگاه اتوبوس، ۷۳۹ دستگاه مینی بوس و ۱۷۶ دستگاه سواری کرایه است.