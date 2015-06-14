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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۳۹

دو خبر از سینما

اکران خصوصی«هدیه»/ نمایش «روزگار فرخ» به تعویق افتاد

اکران خصوصی«هدیه»/ نمایش «روزگار فرخ» به تعویق افتاد

اکران خصوصی فیلم «هدیه» به کارگردانی امیر احمد انصاری و به تعویق افتادن نمایش مستند «روزگار فرخ» به تهیه‌کنندگی سعید نوری از جمله اخبار امروز سینمای ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اکران خصوصی فیلم «هدیه» به کارگردانی امیر احمد انصاری و تهیه کنندگی مهدی مددکار و علی انصاریان شب گذشته ۲۳ خرداد در ایوان شمس برگزار شد. این مراسم با اجرای جواد یحیوی و با حضور جمعی از اهالی سینما و تلویزیون، ورزشکاران و اصحاب رسانه برگزار شد و پیش از نمایش فیلم از عوامل و دست اندرکاران تقدیر بعمل آمد.

رضا رویگری، امیر حاج رضایی، حسین فرح بخش، محمود خورد بین، حبیب اسماعیلی، شهرام شاه حسینی، حمید درخشان، امیر حسین عسگری، بهرنگ توفیقی، لیلا اوتادی، ماه چهره خلیلی، عبد عبدی نسب، ابراهیم اشرفی، قاسم زارع، شاهرخ استخری، نوید فرح مرزی، اکبر قدمی، حشمت آرمیده، علی تصدیقی، بهنود یخچالی، سام نوری، علی اصغر طبسی، پرستو صالحی، الناز حبیبی، فرهاد کاظمی، خاطره حاتمی، چکامه چمن ماه، حمید میهن دوست، ناصر محمدی، شایسته ایرانی، ماریه ماشا الهی، مهدی میامی، کامبیز بنان، محسن افشانی، امین ایمانی، محسن توکلی، فروزان جلالی، سحر صباغ سرشت، رضا توکلی، مهدی مقدم، پرهام بازغی، هومن اطیابی، فرزاد رحمانی، پرستو صالحی، هلیا امامی، مریم پیربند، رامین گلسرخی، فرهاد کاظمی، علیرضا اشکبوس، حسن هندی، نازنین کریمی، فرامرز روشنایی از جمله مهمانان این مراسم بودند.

فیلم «هدیه» سال گذشته در تهران ساخته شد و در بخش فیلم های داستانی پنجمین جشنواره «فیلم شهر» حضور داشت.

نمایش مستند «روزگار فرخ» به زمان دیگری موکول شد

با درخواست سعید نوری تهیه‌کننده و کارگردان فیلم مستند «روزگار فرخ»، برنامه نمایش و نقد این فیلم که قرار بود عصر امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه در کانون فیلم سینماحقیقت برگزار شود، لغو و به زمان دیگری موکول شد.

این مراسم به دلیل سفر غیرمترقبه تهیه کننده این مستند به تعویق افتاد.

برنامه هفتگی کانون فیلم «سینماحقیقت» از یکشنبه هفته آینده به شکل مستمر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2778266

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