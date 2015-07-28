این گزارش از سلسله گزارشهای «پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران آب در استانهای کشور» منتشر شده است. دومین «پرونده ویژه» مجموعه گزارشهای تولیدی دفاتر سرپرستی استانهای خبرگزاری مهر، در یک موضوع مشترک است. نخستین پرونده ویژه استان ها با عنوان«پرونده ویژه بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور» را می توانید در اینجا بخوانید.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: وضعیت بی آبی در عرصه های مختلف استان فارس زیاد بر وفق مراد نیست، در حوزه محیط زیست دریاچه های فارس کاملا خشک شده اند و خشکسالی در حوزه کشاورزی نیز صدمات سهمگینی را بر پیکره استان وارد کرده است.

از دیگر سو کشاورزان که مبتنی بر روشهای سنتی فعالیت داشتند مجبور شدند که کار اصلی خود را رها کرده و به شهرها مهاجرت کنند. خشکسالی شیره استان فارس را در حوزه های مختلف در حال مکیدن است.

در این خصوص مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس با اشاره به خشک شدن دریاچه های استان طی چند سال گذشته به خبرنگار مهر گفت: طی چند سال گذشته به دلیل خشکسالی های بسیار تمامی دریاچه های استان به طور کامل خشک شدند.

حمزه ولوی ادامه داد: در این مدت دریاچه های مهم و تاثیرگذار استان از جمله پریشان، بختگان و کافتر به طور ۱۰۰ درصد خشک شده و دریاچه مهارلو نیز تا حد بسیار کمی آبدار است.

وی با اشاره به اینکه دریاچه مهارلو هم اکنون ۱۰ درصد آب دارد، افزود: در این مدت علاوه بر برداشت بی رویه آب از اطراف دریاچه های استان به ویژه پریشان، کافتر و بختگان و عدم مدیریت آن خشکسالی و عدم بارندگی نیز وضعیت دریاچه های استان را بحرانی تر کرد.

کشاورزی های گسترده در فارس

مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان فارس با انتقاد از ادامه دار شدن خشکی دریاچه های استان گفت: اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد به طور حتم در آینده ای نزدیک این دریاچه ها به خصوص دریاچه بختگان به کانون تولید ریزگرد تبدیل خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه ریزگردهای تولید شده سمی و خطرناک هستند، اظهار داشت: این ریزگردها می تواند علاوه بر به خطر انداختن سلامتی مردم در اراضی کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات عدیده ای را به وجود اورد.

دریاچه های مهم و تاثیرگذار استان فارس از جمله پریشان، بختگان و کافتر به طور ۱۰۰ درصد خشک شده و دریاچه مهارلو نیز تا حد بسیار کمی آبدار است ولوی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون دریاچه مهارلو گفت: به دلیل پایین آمدن سطح آب به چهار واحد نمک گیری هشدار داده شد که آبی پمپاژ نشده و خشک شدن دریاچه را مورد توجه قرار دهند.

مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان فارس از راه اندازی ستاد احیای تالابهای استان در آینده نزدیک خبرداد.

وی در خصوص سطح اجرایی این ستاد گفت:در این راستا چهار کمیته اجرایی محلی برای چهار تالاب مهم استان تشکیل می شود و پیشنهاد شده که در سطح تصمیم گیری استاندار یا معاون وی حضور داشته باشند.

ولوی از اختصاص اعتبار در حوزه ابخیز تالابها خبرداد و افزود: در صورت تامین اعتبار در این بخش کار مطالعاتی بر روی تالابها انجام و بررسی خواهد شد که چه عواملی در خشک شدن تالابها تاثیر گذاشته و چه اقداماتی برای احیای آنها باید انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کشاورزی در خشک شدن دریاچه بختگان تاثیر زیادی داشته، افزود: در حوزه بختگان و کافتر وجود چاه های مجاز و غیر مجاز در خشک شدن تالاب تاثیر بسزایی داشته از این رو باید هر چه سریعتر نسبت به مدیریت الگوی مصرف آب اقدام شود.

ولوی با بیان اینکه عرصه های بیابانی استان یک میلیون هکتار است، گفت: در شرق و جنوب استان لکه های بیابانی دیده شده و اگر این روند ادامه داشته و فرسایش پوشش های گیاهی بیش از حد باشد به طور حتم در آینده با مشکلات زیادی روبه رو خواهیم شد.

وی همچنین از تخصیص اعتبار برای مطالعه کانون ریزگردها خبرداد و اظهار داشت: در این راستا مقرر شده تا اعتباراتی تخصیص یابد تا کانونهای احتمالی ریزگرد در سطح استان شناسایی و اقدامات لازم برای بیابان زدایی انجام شود.

مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان فارس همچنین خواستار همکاری و تعامل تمامی دستگاه ها برای احیای تالابهای استان شد و تاکید کرد: در این خصوص می توان با تعامل خوبی که بین تمامی دستگاه ها از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و... به وجود می آید برای احیای تالابها گام برداشت.

کشاورزی استان فارس

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس نیز با اشاره به وارد شدن خسارتهای زیاد به عرصه های منابع طبیعی به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه عرصه های منابع طبیعی در سطح استان زیاد است برآورد خسارت ممکن نیست اما باید گفت که در این مدت به دلیل خشکسالی های متوالی خسارتهای زیادی به عرصه ها وارد شده است.

مهرزاد بوستانی ادامه داد: در این مدت در حوزه آبخیزداری به دلیل خشکسالی ها خسارتهای زیادی وارد شده اما با این وجود اقدامات خوبی برای طرحهای آبخیزداری در مسیر رودخانه ها انجام شده است.

وی تصریح کرد: مبلغ هشت میلیارد تومان از اعتبارات ملی و استانی در حوزه آبخیزداری هزینه شده است.

بوستانی در خصوص پدیده بیابان زایی در سطح استان گفت: حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هکتار عرصه منابع طبیعی در سطح استان وجود دارد که از این میزان حدود یک میلیون و ۱۰۰ هکتار به بیابان تبدیل شده است.

مدیر کل منابع طبیعی فارس افزود: در این راستا منابع طبیعی برای جلوگیری از گسترش این پدیده اقدامات زیادی انجام داده تا از پراکنده شدن آن جلوگیری شود که به عنوان نمونه می توان به بوته کاری، بذرکاری و... اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه لکه های بیابانی رد جنوب و جنوب غرب استان افزایش یافته، گفت: البته باتوجه به بارندگیهای سال ۹۳ وضعیت پوشش های گیاهی به ویژه گیاهان یک ساله در استان بهبود یافته است.

مهاجرت روستاییان خرامه،بوانات و ارسنجان به شهرها

مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهاجرت روستاییان به شهرهای استان طی چند سال گذشته گفت: در برخی از شهرستانهای استان از جمله خرامه، بوانات و ارسنجان به دلیل اینکه معیشت و اقتصاد مردم بر پایه کشاورزی است طی چند سال گذشته به دلیل خشکسالی ها تعداد زیادی از روستاییان به شهرها مهاجرت کردند.

حسن فیاض پور افزود: در این راستا در شهرستانهای مذکور به دلیل اینکه آب کشاورزی و مزارع از سد درودزن، چشمه و قناتها و همچنین چاه ها تامین می شد خشک شدن آن در مهاجرت روستاییان به شهرها تاثیر گذاشت.

وی با اشاره به اینکه مهاجرتها برخی به صورت کامل و برخی برای کار بود، اظهار داشت: دراین خصوص با توجه به اینکه مشاغل جایگزین وجود نداشت مردم شهرها مهاجرت کرده که این موضوع علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای آنها به وجود آورد باعث ایجاد مسائلی در شهرها و در نهایت حاشیه نشینی شد.

فیاض پور در خصوص کشاورزی در استان فارس گفت: در سطح استان به دلیل اینکه چهار اقلیم گرمسیر، معتدل، سردسیر و متوسط وجود دارد نحوه کشاورزی نیز به فراخور اقلیم در سطح استان متفاوت است.

تالاب خشکیده پریشان

مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس ادامه داد: به عنوان نمونه در جنوب استان به ویژه قیر، خنج، لار، مهر و... عمدتا الگوی کشاورزی زراعت است و در منطقه دیگری مانند داراب الگوی کشت زراعت و باغداری و در سپیدان باغداری است به همین منظور میز ان مصرف آب در هر منطقه متفاوت است.

مدیر کل جهادکشاورزی استان فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار نگرانی از خشکسالی های ایخر در استان گفت: در سال زراعی ۹۳-۹۲ معادل دو هزار میلیارد تومان خسارت در حوزه های مختلف شیلات، زراعت، باغ و... وارد شد که عمدتا در زمینه کاهش محصول بوده است.

دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان خسارت به کشاورزی فارس وارد شده است

محمدمهدی قاسمی افزود: در سال زراعی ۹۴-۹۳ نیز بر اساس آمار موجود تاکنون دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان خسارت در حوزه های مختلف جهادکشاورزی وارد شده که این آمار نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی ادامه داد: خشکسالی علاوه بر اینکه خسارتهای میلیاردی به حوزه های مختلف وارد کرد علاوه بر این در حوزه حمله آفات و ضعیف کردن گیاهان نیز مشکلاتی را در سطح استان دارد کرد که این امر در کاهش محصول تاثیر بسزایی داشت.

مدیر کل جهادکشاورزی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای جبران خشکسالی در سطح استان گفت: در این راستا ۱۲۰ میلیارد تومان برای حوزه های مختلف از جمله آب در کشاورزی اختصاص یافت و همچنین ۶۵ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در نظر گرفته شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بر اساس گفته ها ۹۰ درصد از آب استان در حوزه کشاورزی استفاده می شود، بیان کرد: این آماری است که از سوی وزارت نیرو اعلام می شود در صورتی که اینگونه نیست و بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از آب استان در حوزه کشاورزی استفاده می شود.

قاسمی در ادامه سخنان خود پیرامون استفاده از شیوه های نوین آبیاری نیز گفت: یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سطح کشور برای این کار اختصاص یافت که از این میزان استان فارس با ۶۰ میلیارد تومان بیشترین اعتبارات را از آن خود کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری نیز شیوه نوین آبیاری در ۴۰ هزار هکتار اجرا می شود، اظهار داشت: برای تحقق این امر به ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیر کل جهادکشاروزی استان فارس با اشاره به ارائه پنج طرح ویژه تحول در حوزه تحول و بهره وری بیان کرد: برای اجرایی شدن این طرح ها به سه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

کاهش ۳۳ درصدی بارندگی فارس نسبت به درازمدت

وی در ادامه سخنان خود با اظهار نگرانی از خسارتهای وارد شده در حوزه کشاورزی گفت: استان فارس استانی وابسته به کشاورزی است از این رو طی چند سال گذشته به دلیل خشکسالی خسارتهای جبران ناپذیری وارد شده که می توان این ادعا را داشت استان فارس بیشترین ضرر را داشته است.

قاسمی گفت: در سال گذشته نسبت به مدت مشابه ۲۲ درصد میزان بارندگی ها کاهش و نسبت به درازمدت نیز ۳۳ درصد کاهش داشته است که این نشان دهنده عمق فاجعه در استان است.

به گزارش مهر، به هر حال اکنون کشاورزی استان فارس راهی ندارد به جز اینکه از حالن سنتی به سمت مردن شدن پیش برود، بخش اعظمی از آب استان در حوزه کشاورزی مصرف می شود و در این رابطه باید فکر اساسی برای مدیریت مصرف در این حوزه انجام داد.