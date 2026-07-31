علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت بیش از ۱۰۱ هزار تردد در مرز بینالمللی خسروی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اظهار کرد: روند تردد زائران اربعین همچنان با روانی و بدون مشکل در جریان است.
وی با اشاره به آمار تردد شبانهروز گذشته، افزود: در این مدت ۳۱ هزار و ۶۴۳ نفر از طریق مرز خسروی وارد کشور شده و ۷۰ هزار و ۱۵۰ نفر نیز از این مرز به سمت کشور عراق خارج شدهاند که مجموع تردد ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته به ۱۰۱ هزار و ۷۹۳ نفر رسیده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با بیان اینکه روند تردد از ابتدای اجرای طرح اربعین همچنان صعودی است، تصریح کرد: از آغاز طرح اربعینی تاکنون ۱۲۵ هزار و ۴۰۴ نفر از مرز خسروی وارد کشور شده و ۴۳۰ هزار و ۶۴۲ نفر نیز از این گذرگاه مرزی خارج شدهاند.
سلیمی ادامه داد: بر این اساس، مجموع تردد ثبتشده از ابتدای اجرای طرح اربعین در مرز خسروی تاکنون به ۵۵۶ هزار و ۴۶ نفر رسیده که نشاندهنده استقبال گسترده زائران از این مرز رسمی برای سفر به عتبات عالیات است.
آغاز موج بازگشت زائران از امروز
وی با اشاره به تغییر الگوی تردد در روزهای پیشرو گفت: پیشبینی میشود از امروز موج بازگشت زائرانی که در روزهای گذشته به عتبات عالیات مشرف شدهاند، آغاز شود و به تدریج بر حجم ورود زائران از مرز خسروی افزوده شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط، تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت تردد، تسهیل عبور و مرور و ارائه خدمات مناسب به زائران در مرز خسروی و محورهای منتهی به این گذرگاه بینالمللی پیشبینی و اجرا شده است.
سلیمی تأکید کرد: مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای خود و در هماهنگی با سایر دستگاههای عضو ستاد اربعین، بهصورت شبانهروزی در آمادهباش قرار دارد تا بازگشت زائران با ایمنی، آرامش و روانی کامل انجام شود.
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