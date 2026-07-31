۷۰ درصد شاکله والیبال سپاهان حفظ شده/ امیدوارم غفور بماند

محمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره هدایت تیم والیبال سپاهان و شرایط این تیم در فصل جدید لیگ برتر والیبال گفت: سپاهان یکی از باشگاه‌های خوب لیگ برتر والیبال است که خوشبختانه از سال گذشته بعد از مدت‌ها در لیگ تیمداری کرد. پیش از این هدایت تیم برعهده محمد محمدکاظم بود که با توجه به برخی مشکلات از تیم جدا شد.مسئولیت این تیم را امسال من برعهده گرفتم و امیدوارم با کمک دوستان بتوانیم جایگاه خوبی برای والیبال سپاهان رقم بزنیم.

وی در مورد شرایط تیم سپاهان در فصل نقل و انتقالات خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم تیم خوبی ببندیم و هرچه زودتر کار را به صورت رسمی آغاز کنیم. فعلاً در ابتدای مسیر هستیم و هنوز اتفاق خاصی در نقل‌وانتقالات رخ نداده است. در حال حاضر حدود ۷۰ درصد شاکله تیم فصل گذشته حفظ شده است و در پست‌هایی که بازیکنان جدا شده‌اند، تلاش می‌کنیم نفرات مناسبی را جایگزین کنیم.

سرمربی تیم والیبال سپاهان در مورد جدایی امیر غفور از سپاهان گفت: او بازیکنی باتجربه و توانمند است و تمام تلاش ما این است که شرایط حضورش در سپاهان فراهم شود. مردم اصفهان و هواداران هم علاقه زیادی به او دارند و امیدوارم حضورش در تیم نهایی شود.

ترکاشوند همچنین در مورد قراردادهای بازیکنان و ارقام بالایی که این روزها مطرح می‌شود، گفت: متأسفانه این موضوع بی‌ارتباط با شرایط اقتصادی و تورم جامعه نیست و طبیعی است که روی قراردادهای ورزشی نیز تأثیر گذاشته باشد. البته این فقط مختص ورزش نیست و همه مردم با این شرایط مواجه هستند. در سال‌های گذشته هم برای قراردادها سقف تعیین می‌شد، اما در عمل گاهی قراردادهای دیگری خارج از چارچوب بسته می‌شد که اتفاق خوبی نبود و در شأن بازیکنان و باشگاه‌ها هم نیست. به نظر من باید تعادل در قراردادها برقرار باشد.

سرمربی تیم والیبال سپاهان تأکید کرد: بازیکنان هم باید به این موضوع توجه داشته باشند که وقتی شرایط مناسبی برای والیبال فراهم شده، باید تلاش کنند این شرایط حفظ شود. نباید فقط به منافع شخصی فکر کرد، بلکه باید منافع کل جامعه والیبال در نظر گرفته شود تا همه از آن بهره‌مند شوند. اگر چنین نگاهی وجود داشته باشد، مدیران صنعتی و باشگاه‌ها هم با رغبت بیشتری در ورزش سرمایه‌گذاری خواهند کرد و این اتفاق به سود والیبال خواهد بود. امیدوارم این شرایط در والیبال ایران رقم بخورد و بازیکنان نیز با در نظر گرفتن منافع جمعی، به پایداری این مسیر کمک کنند.