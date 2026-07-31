خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ جهان تشیع با آموزههای مبتنی بر فطرت انسانی در راستای بسترسازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی، قابلیت این را دارد که با همگرایی و انسجام مکتبی به یک قدرت تأثیرگذار منطقهای و بینالمللی تبدیل شود. یکی از سازوکارهای تحقق این مهم، با توجه به مولفههای تمدنساز سنت پسندیده زیارت، همگرایی تمدنی در مسیر پیادهروی و زیارت اربعین است.
زیارت اربعین حسینی در عصر معاصر از یک آیین و منسک شیعی بسیار فراتر رفته است چرا که این همایش عظیم معنوی هر ساله ابعاد وسیعتری مییابد و انسانهای مختلف از فرهنگهای متفاوت با دین، زبان، رنگ و نژادهای گوناگون را با جاذبهای مغناطیسی به سمت خود میکشاند. حضور اهل سنت و مسیحیان و علمای آنان در این راهپیمایی و حتی اسلام آوردن آنان، صحنههایی است که به وفور در این سالها به چشم خورده است.
برپایی تمدن نوین اسلامی در دوران معاصر با توجه به جهانی شدن فرهنگ غربی، نیاز به عناصر نرم با قدرت اشاعه جهانی دارد که یکی از سازوکارهای تحقق این مهم، همایش عظیم و معنوی اربعین است. در همین راستا با این پرسش به سراغ یک نویسنده و پژوهشگر دینی و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری رفتیم که ابعاد و زوایای حرکت تمدنی اربعین چیست و اساسأ چرا این همایش عظیم معنوی را یک حرکت تمدنی در مسیر بسترسازی برای ظهور میدانند.
سفر اربعین، سفر از کثرت به وحدت است
احمدرضا بسیج، عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی (ع) و با اشاره به اینکه پیادهروی مسیر نجف به کربلا سفرهای گسترده با مواهب متعدد است، اظهار کرد: از همراهی و همدلی زائران گرفته تا وصول و قُرب و فلاح زیارت، از مهمترین مواهب این سفر معنوی بوده و کسی که از خانه و شهر و دیار دل میکند و با وجود خوف و خطرات، سختیها و نیاز مالی، قدم در این راه میگذارد به لطف الهی مشمول فضیلتها و ثوابهای وافر این زیارت خواهد شد.
بسیج با ذکر حدیثی از امام صادق علیه السلام در فضیلت زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، ادامه داد: حضرت فرمودند: هر که از خانهاش بیرون برود و آهنگ زیارت امام حسین (ع) کند، چون پیاده ره بسپارد خداوند برای هر گامی که بر میدارد، حسنهای برای او مینویسد و گناهی از او پاک میشود. اگر سواره باشد خداوند بر هر گامی که مرکبش بر میدارد حسنهای برای او مینویسد و گناهی از او پاک میکند تا وقتی که به کربلا برسد. حضرت در حدیث دیگری فرمودند: هر کسی پیاده به قبر امام حسین (ع) برود خداوند برای هر قدمش هزار حسنه مینویسد و هزار زشتی از او میزداید و او را هزار درجه بالا میبرد.
وی با تصریح اینکه اجتماع محبان سیدالشهدا (ع) حول یک مقصد، سفر از کثرت به وحدت به عنوان یک آموزه از معارف دینی است، توضیح داد: زیارت، هدف نباید باشد بلکه زائران قدم نهاده در مسیر پیادهروی باید به حوادث و مراحل مسیر توجه و دقت کنند و از حقیقت و فلسفه این حرکت اجتماعی و تمدنی آگاه باشند تا حق مطلب ادا شود. همچنان که شاعر میگوید: «کعبه یک سنگ نشان است که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست.»
پیادهروی اربعین، فرصت تفکر در چرایی و کارکردهای اجتماع مؤمنان
این نویسنده و پژوهشگر دینی تأکید کرد: زائر در صورتی به حکمت این اجتماع و حرکت عظیم پی میبرد که در طول مسیر فقط به زیارت ظاهری نیندیشد و غایت نهاییاش دست زدن به ضریح و بوسیدن آن نباشد بلکه علاوه بر آن به چرایی قیام امام حسین علیه السلام، دشمنان و دوستان حضرت و اهداف اجتماع مؤمنان پی ببرد.
بسیج با یادآوری اینکه زائر اباعبدالله الحسین (ع) حتی درباره چرایی عقب ماندگی مسلمانان و چگونگی عزت یافتن و رشد و تعالی جامعه اسلامی میاندیشد، افزود: راهپیمایی اربعین فرصتی است تا این اشتباه فرهنگی که هر ساله تمام زندگی حضرت را در یک شب و روز خلاصه و فقط برای زخمهای حضرت گریه میکنیم، رفع شود.
وی با اشاره به اینکه نه شور به تنهایی، نه شعور به تنهایی و نه حتی شور و شعور با هم اگرچه لازم اما برای حسینی شدن کافی نیست، اظهار کرد: شور و شعور باید منجر به حرکت شود، شکوه و انقلاب بیافریند و تولید عزت و اقتدار کند. در طول تاریخ شور و شعوری که منجر به حرکت انقلابی شد، جاودانه ماند که مثال بارز آن، حماسه عظیم عاشورا است.
پیادهروی اربعین؛ تلفیق شور و شعور و حرکت
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه انقلاب اسلامی ایران محصول شور و شعوری حرکتبخش و برکتآفرین بوده است، بیان کرد: زائران اربعین مسیر نجف به کربلای معلی بیشتر باید به دنبال حرکتآفرینی و ایجاد موج دشمن شناسی و دشمنستیزی و پویایی در راه ولیشناسی و ولیپذیری و بالاتر از همه، بسترسازی برای ظهور منجی عالم بشریت باشند.
بسیج با بیان اینکه شور سهم قلب و شعور سهم ذهن است، توضیح داد: تاریخ پُر است از پیروانی که شور در سر داشتند و سرشار از شعور دینی بودند اما امام زمان خود را تنها گذاشتند؛ مأمون عباسی از چنان معرفت و شعوری برخوردار بود که در یک مجلس، تمام علمای اهل سنت را با ادله دینی و آیات قرآن کریم محکوم ساخت و دفاعی تمامعیار از امیرالمومنین علی علیه السلام داشت، اما قاتل امام هشتم شیعیان شد.
وی ادامه داد: برای فهم اینکه شور و شعور به تنهایی کافی نیست خوب است مراجعهای به داستان مبارزات و شهادت شیخ فضل الله نوری داشته باشیم که شهادتش با همکاری جمعی از علما و مجتهدین صورت گرفت که قطعاً هم شور و هم شعور حسینی داشتند.
بسیج با بیان اینکه انسان سهساحتی است یعنی هم قلب و عقل و هم قدم دارد، افزود: دین در بسیاری از افراد در طول تاریخ فقط سهم عقل یا قلبشان بوده است لذا مشاهده میکنیم جوامع اسلامی که امروز در اوج عزت و اقتدار باید در همه زمینهها سرآمد عالم باشند، گرفتار انواع بحرانها بوده و در وابستگی به جبهه غیر اسلامی به سر میبرند.
وی با تصریح اینکه جامعه مسلمین باید از جمع شور و شعور، حرکت بیافریند، گفت: حرکت زائران قدم نهاده در مسیر پیادهروی اربعین باید منجر به نابودی استکبار و صهیونیسم جهانی شود، دولتهای وابسته و ترسو و مرعوب را به زیر کشد و با اتحاد مقدس حول رهبری الهی، استقلال همهجانبه و عزت و افتخار را برای جوامع اسلامی به ارمغان بیاورد.
چرا اربعین را یک حرکت تمدنی میدانند
بسیج در پاسخ به این پرسش که چرا اربعین را یک حرکت تمدنی میدانند، توضیح داد: این مهم چند دلیل دارد که دلیل نخست ناظر به فراملیتی و فرامذهبی شدن تدریجی این حرکت عظیم است که منجر به شکلگیری جبهه منتظران ظهور خواهد شد؛ دلیل دیگر آنکه قشر نوجوان و جوان بیش از سایر اقشار، این مسیر پیادهروی را پُر میکنند که لازمه هر حرکت اصلاحی و انقلابی است.
عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: فرهنگی که در ایام پیادهروی اربعین در حال شکلگیری و تقویت است قلوب و اذهان بسیاری را که به ستوه آمدهاند، جلب و جذب میکند. همچنین نسل حسینیِ تحصیل کرده که با راهپیمایی اربعین مأنوسند به تدریج علم بیگانه از فرهنگ غربی و آمیخته با فرهنگ و معارف دینی و حسینی (ع) را بازتولید و نشر میدهند که پیششرط تمدن نوین اسلامی است.
بسیج با تصریح اینکه در چنین فضایی اقتصاد، اخلاق، تعلیم و تربیت و هنر دینی روز به روز شکوفاتر خواهد شد، گفت: راهپیمایی اربعین محملی برای صدور انقلاب مبتنی بر گفتار و آرمان امام خمینی (ره) و امام شهید انقلاب اسلامی است که اکنون مرزهای ایران اسلامی را پشت سر گذاشته و بر بال زمان در حال پیشروی است.
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