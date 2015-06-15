به گزارش خبرنگار مهر، مستند «ایرانی های مرتد» به کارگردانی حمید عبدالله زاده و تهیهکننده عرفان طالبی در عراق ساخته شده است و در آن با یکی از سران داعش که عامل اجرایی حکم اعدام ۱۷۰۰ سرباز عراقی بوده مصاحبه شده است.
این مصاحبه ها برای نمایش تفکر داعش نسبت به ایرانی ها انجام شده است و به گفته کارگردان، این مستند برای مخاطب عادی جامعه ایران ساخته شده تا تهدید و خطر داعش را بهتر درک کند.
مستند «ایرانی های مرتد» ۵۰ دقیقه است و در سال ۹۳ تولید شده است و گروه در چهار ماه تدوین آن را به انجام رسانده اند.
این مستند امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه ساعت ۱۴ با حضور عوامل فیلم و اهالی رسانه در خبرگزاری مهر رونمایی می شود.
نظر شما