به گزارش خبرنگار مهر، مستند «ایرانی های مرتد» به کارگردانی حمید عبدالله زاده و تهیه‌کننده عرفان طالبی در عراق ساخته شده است و در آن با یکی از سران داعش که عامل اجرایی حکم اعدام ۱۷۰۰ سرباز عراقی بوده مصاحبه شده است.

این مصاحبه ها برای نمایش تفکر داعش نسبت به ایرانی ها انجام شده است و به گفته کارگردان، این مستند برای مخاطب عادی جامعه ایران ساخته شده تا تهدید و خطر داعش را بهتر درک کند.

مستند «ایرانی های مرتد» ۵۰ دقیقه است و در سال ۹۳ تولید شده است و گروه در چهار ماه تدوین آن را به انجام رسانده اند.

این مستند امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه ساعت ۱۴ با حضور عوامل فیلم و اهالی رسانه در خبرگزاری مهر رونمایی می شود.