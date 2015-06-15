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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۸:۵۲

عصر امروز

مستند «ایرانی‌های مرتد» در خبرگزاری مهر رونمایی می‌شود

مستند «ایرانی‌های مرتد» در خبرگزاری مهر رونمایی می‌شود

مستند «ایرانی های مرتد» عصر امروز ۲۵ خرداد ماه در خبرگزاری مهر رونمایی می‌شود و عوامل آن به سوالات حاضران پاسخ خواهند داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «ایرانی های مرتد» به کارگردانی حمید عبدالله زاده و تهیه‌کننده عرفان طالبی در عراق ساخته شده است و در آن با یکی از سران داعش که عامل اجرایی حکم اعدام ۱۷۰۰ سرباز عراقی بوده مصاحبه شده است.

این مصاحبه ها برای نمایش تفکر داعش نسبت به ایرانی ها انجام شده است و به گفته کارگردان، این مستند برای مخاطب عادی جامعه ایران ساخته شده تا تهدید و خطر داعش را بهتر درک کند. 

مستند «ایرانی های مرتد» ۵۰ دقیقه است و در سال ۹۳ تولید شده است و گروه در چهار ماه تدوین آن را به انجام رسانده اند.

این مستند امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه ساعت ۱۴ با حضور عوامل فیلم و اهالی رسانه در خبرگزاری مهر رونمایی می شود.

کد مطلب 2779141
عطیه موذن

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    نظرات

    • سروش رضاییان ۲۳:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
      0 0
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      ممنون ممنون از شما که جان خودرا به خطر انداخته اید عالیییییی
    • سروش رضاییان ۰۰:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
      0 0
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      دمه همتون گرم خسته نباشید
    • سروش رضاییان ۰۲:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
      0 0
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      با سلام و تشکر از عوامل ساخت این مستند که با به خطر انداختن جان خود تلاش کردند که خطر داعش را به همه گوش زد کنند باید قدر چنین افرادی را دانست

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