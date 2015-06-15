مددجویان طرح محسنین در ساوه نیازمند حمایت خیران هستند

محمد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق افزود: در طرح محسنین خیران برای توسعه حمایت‌های مردمی از خانواده‌های زیرپوشش، شامل سرپرستان از کارافتاده، زنان سرپرست خانواده‌های مطلقه، زندانی و سایر خانواده‌های دارای فرزند مستعد و یا دارای بیماری صعب‌العلاج هزینه‌های جاری یک یا چند خانوار را تامین می‌کنند.

وی بیان کرد: هم اینک در شهرستان ساوه یتیم بدون حامی نداریم و طرح اکرام ایتام از جمله طرح‌هایی است که مردم بیشترین استقبال را از آن دارند، لذا درصددیم با تشویق حامیان به سوی طرح‌ محسنین آن را نیز تقویت کرده و به شکوفایی برسانیم.

محمودی تصريح کرد: افراد تحت پوشش طرح محسنین قشری از خانواده‌هاي نيازمند هستند که با وجود داشتن سرپرست بنا به دلايلي نيازمند ياري خيرين هستند و با اجراي اين طرح خداپسندانه که استقبال خوب خيرين و نيکوکاران را به همراه داشته است اين خانواده‌ها نيز شرمنده کودکان خود نمی شوند و می توانند امکانات معيشتي آنان را فراهم کنند.

محمودی با بیان این که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد ساوه را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند، ابراز داشت: هم اینک پنج هزار و ۱۷۸خانوار، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) ساوه هستند که ۷۰ درصد آنها زنانی هستند که به دلیل فوت همسر، طلاق، مفقودی سرپرست، زندانی، بدسرپرستی و از کارافتادگی سرپرست خانواده شده اند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ساوه گفت: در بسیاری از شعب کمیته امداد سراسر کشور اکثر جامعه هدف این نهاد را سالمندان و عمده‌ترین فعالیت این نهاد را اجرای طرح شهید رجایی تشکیل می‌دهد اما، در شهر مهاجرپذیری مانند ساوه و مشکلاتی که در اثر پدیده طلاق و برخی آسیب‌های اجتماعی رخ می‌دهد، بیشتر مددجویان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیشتر بچه‌های طلاق حاصل اعتیاد و بدسرپرستی هستند، دادگاه حضانت این کودکان را پس از طلاق به مادر آنان می‌دهد و زنان طلاق نیز به دلیل اینکه اغلب مستمری‌ بگیر بیمه نیستند برای اداره زندگی با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

محمودی افزود: توجه به زنان سرپرست خانوار و حمایت از فرزندان آنان می‌تواند موجب جلوگیری از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شود و کمیته امداد قطعا بدون مشارکت مردمی نمی‌تواند در تحقق این هدف موفق باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط این نهاد در حوزه اشتغالزایی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار گفت: یک مرکز کارآفرینی برای این زنان در ساوه ایجاد شده است که دارای هشت غرفه بوده و در هر غرفه ۱۰ نفر در کارهای تولیدی مانند خیاطی، سری دوزی، تولید فرش و ... فعالیت دارند اما این میزان اشتغال کافی نبوده و نیازمند کارهای بیشتر در این زمینه هستیم.