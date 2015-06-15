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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۰۹

ربیعی اعلام کرد:

آغاز توزیع سبد جدید امنیت غذایی از ۳۰ خرداد

آغاز توزیع سبد جدید امنیت غذایی از ۳۰ خرداد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز دور جدید توزیع سبد امنیت غذایی به مشمولان این طرح از ۳۰ خردادماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی اعلام کرد: توزیع اقلام طرح حمایت غذایی بین مشمولان از ۳۰ خرداد ماه سال جای آغاز می شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادامه اجرای سیاست های رفاهی دولت برای توزیع اقلام طرح حمایت غذایی بین مشمولان طرح از روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ خبر داد.

ربیعی اظهارداشت: در این مرحله کسانی که در دوره قبل مشمول طرح حمایت غذایی بوده اند می توانند با در دست داشتن کارت بانکی که یارانه نقدی دریافت می کنند به فروشگاه های مشخص شده قبلی  مراجعه و اقلام طرح را دریافت کنند.

وی در مورد مشمولین طرح افزود: این طرح با جهت گیری مبازره با فقر مطلق اجرایی شده و از آغاز طرح به  مرور افراد دارای سوء تغذیه شناسایی و مشمول طرح شده اند و در روند شناسایی افراد توانمندسازی شده از چرخه طرح خارج و افراد جدید شناخته شده جایگزین خواهند شد.

کد مطلب 2779486

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