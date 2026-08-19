به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی صدیقی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگی و امر به معروف و نهی از منکر جهاد کشاورزی گیلان با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین فرایض دینی است و دامنه آن بسیار گستردهتر از برداشتهای محدود و رایج در جامعه است.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: در آموزههای دینی، امت اسلامی به واسطه دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر جایگاه ویژهای دارد و این فریضه همه عرصههای اجتماعی، اداری، خانوادگی و فردی را دربرمیگیرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر از الزامات رسیدن به رستگاری است، تصریح کرد: بسیاری از افراد در مقام سخن و ادعا بر اهمیت این فریضه تأکید دارند اما در مقام عمل با چالش مواجه میشوند.
فضای مجازی بر تربیت فکری فرزندان اثرگذار است
صدیقی با اشاره به نقش فضای مجازی در شکلگیری شخصیت نسل جدید گفت: امروز دشمن به واسطه ابزارهای الکترونیکی و فضای مجازی به فرزندان ما نزدیک شده و این موضوع باید با جدیت مورد توجه خانوادهها و دستگاههای فرهنگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در گذشته خانوادهها فرزندان خود را از همنشینی با افراد ناباب برحذر میداشتند اما امروز ابزارهای هوشمند و فضای مجازی به بخشی از زندگی روزمره کودکان و نوجوانان تبدیل شده و در برخی موارد بر افکار و رفتار آنان تأثیر میگذارد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان با تأکید بر ضرورت برنامهریزی برای مقابله با آسیبهای فضای مجازی افزود: خانوادهها و دستگاههای آموزشی و فرهنگی باید نسبت به این مسئله حساسیت بیشتری داشته باشند.
شوراهای امر به معروف در دستگاههای حاکمیتی فعال شوند
صدیقی با اشاره به تکالیف قانونی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاههای حاکمیتی اظهار کرد: بر اساس ماده ۹ دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، باید در دستگاههای حاکمیتی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود و این شوراها باید پویا و فعال باشند.
وی افزود: هر دستگاه متناسب با مأموریت خود دارای معروفها و منکرات احتمالی است و شورای امر به معروف باید این موارد را شناسایی، برای تقویت معروفها برنامهریزی و نسبت به رفع آسیبها اقدام کند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان با اشاره به جایگاه جهاد کشاورزی بیان کرد: این مجموعه به دلیل گستردگی خدمات و ارتباط مستقیم با مردم، بهویژه در حوزه امنیت غذایی و خدماترسانی به روستاها، ظرفیت بالایی برای الگوسازی در زمینه رعایت قانون، سلامت اداری و خدمت به مردم دارد.
جهاد کشاورزی میتواند الگوی سلامت اداری باشد
صدیقی با اشاره به پیشینه جهاد سازندگی و نقش آن در خدمترسانی به مناطق محروم گفت: جهاد کشاورزی میراثدار دو مجموعه کشاورزی و جهاد سازندگی است و باید آن روحیه انقلابی، خدمترسانی و مردممحوری در این دستگاه حفظ شود.
وی ادامه داد: ممکن است در عملکرد هر مجموعهای نواقصی وجود داشته باشد اما باید با نگاه منصفانه این موارد شناسایی و برطرف شود تا شأن و جایگاه جهاد کشاورزی حفظ شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان بر ضرورت برگزاری منظم جلسات شورا تأکید کرد و گفت: این شورا باید به صورت ماهانه تشکیل جلسه دهد و مصوبات آن با جدیت پیگیری شود.
صدیقی افزود: ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان آمادگی دارد در کنار مسئولان جهاد کشاورزی و شوراهای شهرستانی برای شناسایی آسیبها، رفع موانع و تقویت معروفهای سازمانی همکاری کند.
۵۰ معروف و ۵۰ منکر دستگاههای حاکمیتی شناسایی شد
وی با اشاره به اقدامات ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان در زمینه شناسایی مصادیق معروف و منکر گفت: حدود ۵۰ عنوان معروف و ۵۰ عنوان منکر در دستگاههای حاکمیتی شناسایی شده که میتواند مبنای بررسی و ارزیابی عملکرد شوراهای امر به معروف قرار گیرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان خاطرنشان کرد: بسیاری از دستگاهها ممکن است از بخش قابل توجهی از این منکرات مبرا باشند، اما اگر حتی چند مورد از این آسیبها وجود داشته باشد، باید برای رفع آن اقدام کرد؛ چراکه سلامت اداری و حفظ شأن دستگاههای حاکمیتی اهمیت ویژهای دارد.
صدیقی با تأکید بر نقش روحانیون در تقویت فعالیتهای فرهنگی جهاد کشاورزی اظهار کرد: حضور روحانیون در این مجموعه یک ظرفیت ارزشمند است و میتوان از این ظرفیت برای تعمیق فعالیتهای فرهنگی و ترویج فریضتین امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری مدیران، روحانیون و اعضای شورا گفت: با اتحاد، اهتمام و انسجام میتوان جهاد کشاورزی را به الگویی توانمند و برخوردار از سلامت اداری و فرهنگی تبدیل کرد.
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