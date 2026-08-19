پوستر «سفینه نجات» رونمایی شد؛ سفر به فضا از سالن سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با صدور پروانه‌ نمایش انیمیشن سینمایی «سفینه نجات»، محصول استودیوی اسکای فریم به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، پوستر این اثر رونمایی شد.

بدین ترتیب این انیمیشن فضایی و هیجان‌انگیز از چهارشنبه ۴ شهریور توسط پخش بهمن سبز اکران عمومی خود را آغاز می‌کند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «در سیاره‌ای دوردست دختری به نام دریا منتظر قهرمانی افسانه‌ای‌ است که آنها را از دست آبدزک‌ها نجات دهد. همزمان پسر بچه‌ای عاشق قهرمان شدن به نام هانی که اشتباهی به جای یک میمون فضانورد در آسمان سرگردان است، وارد سیاره آنها می‌شود.»

سعید شیخ‌زاده مدیر دوبلاژ این اثر است و سحر سحامیان، ابراهیم شفیعی، زهرا سلیمی، شایان شامبیاتی، مریم رادپور، ارسالان جولایی، نیما نکویی، سعید شیخ‌زاده و مینا قیاسپور صداپیشگان «سفینه نجات» هستند.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از نویسندگان: هادی محمدیان، سیدعلی دانش، حسین جمالی و محمد شکوهی، موسیقی: بامداد افشار، مدیرتولید: مهدی پاکدل و سمیرا پیشانی‌دار، مدیر اجرایی: شهاب شریفیان، بازیگردان: حسین جمالی، کارگردان فنی: مصطفی شاهمردانی، طراحی کاراکتر: محمد خیراندیش، طراحی فضا: مهدی سرکانی، سرپرست مدلسازی: مرتضی قفلی و محمدرضا چاکرالحسینی، سرپرست ریگ: علی میرکریمی، سرپرست تکسچر: امین ضرونی، طراحی صدا: سیدمحمود لاجوردی، صداگذاری: فرشید جلیلی، محمد عباسی و یاسر لاری لواسانی، سوپروایزر انیمیت: محمدجلال رهبری پسندیده، سوپروایزر نور: حسین محمدیان، سرپرست فنی رندر: شهاب شریفیان، سرپرست جلوه‌های ویژه: کوروش فرزادفرد، راوی بصری: علیرضا غیاثوند، سرپرست کامپوزیت: محمد کریمی و حسین محمدیان، سرپرست لی اوت و دوربین: سعید معماریان، سرپرست شبیه‌سازی لباس: علی قاضی‌زاده، تدوین: ابولفضل باقری و مرتضی علی عباس میرزایی، مدیر تبلیغات و رسانه: زهرا دمزآبادی و مدیر روابط عمومی: سپیده شریعت‌رضوی.