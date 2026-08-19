فرماندار قروه: رفع تنش آبی در اولویت تخصیص اعتبارات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان قروه اظهار کرد: محدودیت منابع مالی ایجاب می‌کند دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ریزی دقیق، اعتبارات اختصاص‌یافته را به سمت طرح‌هایی هدایت کنند که بیشترین اثرگذاری را در زندگی مردم دارند.

وی افزود: منابعی که در اختیار شهرستان قرار می‌گیرد متعلق به مردم است و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با پیگیری مستمر، زمینه جذب و هزینه‌کرد کامل آن را فراهم کنند.

فرماندار قروه با تأکید بر اولویت پروژه‌های نیمه‌تمام بیان کرد: در شرایط محدودیت اعتباری، اجرای طرح‌های جدید نباید موجب رها شدن پروژه‌هایی شود که پیشرفت مناسبی دارند و با تزریق منابع می‌توان آنها را به مرحله بهره‌برداری رساند.

جوانمردی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید هنگام پیشنهاد طرح‌های جدید، امکان تأمین اعتبار، مجوزهای لازم و قابلیت اجرای پروژه را به صورت دقیق بررسی کنند تا منابع شهرستان در طرح‌هایی که امکان تکمیل آنها وجود ندارد، گرفتار نشود.

وی خاطرنشان کرد: در مواردی مشاهده می‌شود دستگاهی به دلیل نبود مجوز یا برخی موانع اجرایی نمی‌تواند اعتبار دریافت‌شده را جذب کند و همین مسئله باعث از بین رفتن فرصت‌های توسعه‌ای شهرستان می‌شود.

تنش آبی مطالبه جدی قروه

فرماندار قروه با اشاره به مشکلات حوزه آب در شهرستان گفت: تنش آبی یکی از مهم‌ترین چالش‌های قروه است و باید در اولویت برنامه‌ریزی و تخصیص منابع قرار گیرد.

وی افزود: لازم است دستگاه‌های متولی حوزه آب با جدیت بیشتری برای اجرای طرح‌های مورد نیاز شهرستان اقدام کنند و از ظرفیت‌های اعتباری موجود در بخش‌های مختلف برای کاهش مشکلات این حوزه استفاده شود.

جوانمردی همچنین از اقدامات انجام‌شده در حوزه راه قدردانی کرد و گفت: بخشی از پروژه‌های این حوزه تعیین تکلیف شده و روند پیگیری آنها ادامه دارد، اما همچنان نیازهای زیرساختی شهرستان باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به طرح‌های آموزشی، بنیاد مسکن، ورزش و جوانان و سایر حوزه‌های عمرانی اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع، باید اعتبارات موجود بر اساس نیازهای واقعی شهرستان و اولویت‌های توسعه‌ای هزینه شود.

فرماندار قروه تأکید کرد: هنر مدیران در شرایط کنونی، استفاده حداکثری از منابع حتی در پروژه‌های کوچک و تأثیرگذار است و هر دستگاه باید برای جذب و هزینه‌کرد اعتبارات خود پیگیری جدی داشته باشد.

جوانمردی در پایان خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و رفع موانع اداری پروژه‌ها شد و گفت: هدف نهایی از تخصیص اعتبارات باید تسریع در اجرای طرح‌ها، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع مشکلات اساسی مردم شهرستان باشد.