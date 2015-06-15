جبهه «یکتا» رسماً اعلام موجودیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز گردهمایی جبهه «یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامی» (یکتا) با حضور جمعی از وزرا و مسئولان اجرایی دولتهای نهم و دهم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محل مجتمع فرهنگی شهدای سرچشمه (یادمان شهدای هفتم تیر) برگزار شد.
در این مراسم علاوه بر سخنرانی آیتالله موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و برخی اعضای این تشکل، در پایان بیانیه گردهمایی «یکتا» منتشر و این تشکل رسماً اعلام موجودیت کرد.
در بخشهایی از این بیانیه آمده است:
به حول و قوه الهی و میمنت ایام شعبانیه و در آستانه فرا رسیدن ماه ضیافت الهی، جبهه گفتمان «یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامی» همزمان با گردهمایی سراسری گروهی از یاوران و خادمان ملت در دولت نهم و دهم، فعالیتهایش را بر اساس احساس مسئولیت تاریخی و رسالتی که برای انجام تکالیف الهی و خدمتگزاری به مردم عزیز ایران دارد، توسعه میبخشد. در این مسیر مهمترین عنصر نجاتبخش را اخلاص و رهروی همه فرامین دینی دانسته، معتقدیم که تنها راه نجات بشریت، عملی کردن دستورات شریعت و کلام نورانی پیامبر اعظم (ص) و ائمه هدی (ع) است که ملتها و متولیان جوامع باید به آن معتقد بوده و با عقلانیت و دانش نافع و کارآمدی آن را عملیاتی کنند.
در عصر غیبت حضرت ولیعصر (عج) با حاکمیت ولی فقیه، با قرائتی که بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) تبیین فرمودند، اعتقاد راسخ داشته و با درود بر آن امام روشنبین، وجود مبارک و رهبری حضرت امام خامنهای را ودیعه الهی دانسته، گوش به فرمان معظم و له در اجرای منویاتشان از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: نشر و توسعه فرهنگ دینی و نظام مردمسالار اسلامی و تقویت وفاق ملی را وظیفهای مهم دانسته، صراحتا میگوییم در تشکیل و پیوستن به این مجموعه، با هیچ فرد یا گروهی وابسته نبوده، به جز دین به نظام اسلامی، امام، رهبری و شهیدان گرانقدر، خود را وامدار کسی نمیدانیم. افراد و خادمان گذشته و حال را با معیارهای ولایتپذیری، دلسوزی، کارآمدی، خدمت خالصانه برای ملت، عدالتورزی و عزتآفرینی در صحنههای داخلی و خارجی میسنجیم. در تصمیمات کلان، همگرایی با اندیشه ولایتمدارانه اصولگرایان و همراهی با روحانیت دلسوز و انقلابی کشور را شرط مهم انسجام و موفقیت همه عناصر متدین کشور میدانیم.
این بیانیه میافزاید: معتقدیم تنها راه رشد و توسعه همهجانبه، توجه به ظرفیتهای ارزشمند داخلی و اتکا به جوانان کشور و توانمندیهای این ملت شهیدپرور است. هر گونه وادادگی و تزلزل در مقابل استکبار جهانی و اذناب آن را سم مهلکی دانسته که فقط موجبات تجری دشمنان ملت را فراهم خواهد کرد. لذا با معرفی روحیه شجاعانه ملت صلحطلب و شجاع ایران اسلامی، از همه دستاوردهای این کشور از جمله سرمایههای علمی و هستهای نظام باید دفاع کرده، با تنشزدایی و بصیرت، راه عزتآفرین ملت را که در آرمانهای امام، شهدا و رهنمودهای خردمندانه رهبر معظم انقلاب نشان داده شده است، تقویت کنیم.
در بیانیه گردهمایی «یکتا» همچنین تصریح شده است: تشکیل این مجموعه برای وحدتآفرینی و انسجام نیروهای مومنی است که همواره سرباز ولایت و خادم ملتاند و آگاهانه مدافع دستاوردهای نظام و راه امام و شهدا هستند؛ بنا دارند با نقد منصفانه و عالمانه و ارائه فکر و برنامه از دولت و سایر متولیان کشور حمایت کرده و با حضور فعال در صحنه، آگاهیبخشی، امیدآفرینی، کارآمدی و تحول را دنبال کنند.
در پایان این بیانیه خاطر نشان شده است: امید است با همراهی همه صاحبنظران و اندیشمندان در کمیتههای تخصصی و تدوین مدلهای تجربی کارآمدی و تحول، کشوری سرافراز داشته باشیم.
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