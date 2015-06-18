بیش از ۳۰ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی مرعشی ظهر امروز در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: کشف این میزان مواد مخدر با رشد ۱۵۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بود چرا که در آن برهه زمانی ۱۱ هزار و ۷۳۲ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده بود.

وی افزود: طی دو ماهه سال جاری نیز ۵۷۵ نفر قاچاقچی مواد مخدر در استان دستگیر شده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۶ درصد رشد نشان می دهد.

این مقام مسئول بیان کرد: با تلاش نیروهای امنیتی در دو ماهه نخست سال، ۱۲ باند بین المللی مواد مخدر با رشد ۹ درصدی شناسائی و منهدم شد.

مرعشی گفت: همچنین در راستای پاکسازی جامعه از معتادان طی ۱۳ مرحله، یک هزار و ۴۶۹ نفر جمع آوری شدند که ۷۳۵ نفر از آنان برای بهبودی و پاکسازی کامل به مراکز پذیرش منتقل شدند.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان گفت: اکنون در سطح استان، تعداد ۹۲ مرکز خصوصی، ۱۲ قمر، ۱۰ مرکز دولتی، ۲۸ مرکز اقامتی، هفت کلینیک مثلثی زندان، ۱۳ مرکز کاهش آسیب، چهار سرپناه شبانه و دو مرکز کودکان جهت درمان و نگهداری معتادان فعال است.

۴۶ درصد مواد مخدر روان گردان در استان های مرزی شرقی و جنوب شرقی کشف شد

مرعشی با اشاره به کشفیات مواد مخدر صنعتی گفت: ۴۶ درصد از مواد مخدر و روانگردان مکشوفه در لایه اول، یعنی استان های مرزی شرق و جنوب شرق شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی در طی سال گذشته کشف شده است.

وی افزود:در این زمینه سه هزار و ۹۴۳ نفر قاچاقچی، توزیع کننده، حمل کننده، نگهدارنده و معتاد بوده دستگیر شدند که بر اساس آمارها ۴۱ درصد رشد را نشان می دهد.

۱۳۵ هزار نفر معتاد در سیستان و بلوچستان وجود دارند

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان گفت: ۱۳۵ هزار نفر معتاد در این استان زندگی می کنند که ۸۰ درصد به مواد مخدر سنتی و ۲۰ درصد به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارند.

مرعشی گفت: بر اساس آمارها، سن اعتیاد در سیستان و بلوچستان در کنار رشد تمایل معتادان به مصرف مواد مخدر صنعتی، به ۱۲ سال رسیده که این جای نگرانی دارد.

وی افزود: در وهله اول برای کنترل از آسیب بیشتر به فرد و جامعه، مراکز ترک اعتیاد برای بانوان و کودکان در استان فعال شد اما برای مبارزه اساسی نیازمند فرهنگ سازی و آموزش خانواده ها هستیم.

مرعشی مواد مخدر را همواره تهدید کننده دانست و گفت: با توجه به افزایش مواد صنعتی و نا آگاهی خانواده ها، متاسفانه در بعضی از مواقع مشاهده شده که والدین تا پنج سال از اعتیاد فرزندان خود با خبر نبودند و این خطری جدی است چرا که بیمار پنهان، آسیب های زیادی به خود و جامعه وارد می کند.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان بیان کرد: اعتیاد یک خطر برای خانواده ها به شمار می رود که در صورت آگاهی نامناسب از پیامدهای آن جامعه بیشتری را در بر می گیرد، نباید گذاشت آمار معتادان از این تعداد بیشتر شود.

وی یاد آر شد: مواد مخدر چهارمین بحران در جهان پس از فقر، رشد جمعیت، نابودی محیط زیست و بحران های هسته ای به شمار می رود، بنابراین می توان از آن به عنوان یک مبارزه سخت یاد کرد که در این راستا باید آموزش را در تمامی سطوح اعمال کرد.

مرعشی عنوان کرد: اکنون ۱۷۰ کشور جهان با معضل مواد مخدر درگیرند که در این راستا ۲۰۰ میلیون مصرف کننده در جهان وجود دارد و این بازار کاذب مصرف، ۴۱۱ هزار فرصت شغلی را در افغانستان این بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر، ایجاد کرده است.