تکمیل انسداد مرزها؛ اولویت مرزبانی برای ارتقای امنیت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تخصصی «قرارگاه عملیاتی انسداد مرز» با حضور سردار حسن اسدالهی، معاون هماهنگ کننده فرمانده مرزبانی انتظامی ، معاونین ستادی و فرماندهان مرزبانی استانهای مرزی برگزار شد.
سردار اسدالهی در این نشست، ضمن ارزیابی آخرین وضعیت پیشرفت پروژههای فیزیکی و الکترونیکی انسداد مرزها، با اشاره به اهمیت راهبردی این طرحها اظهار داشت: انسداد مرز، نه تنها یک پروژه عمرانی، بلکه یک ضرورتِ اجتنابناپذیر برای تأمین امنیت پایدار و مقابله هوشمند با تهدیدات فرامرزی است. دولت و فراجا با همافزایی بینظیر، بر تکمیل سریع این طرحها متمرکز شدهاند.
معاون هماهنگ کننده فرماندهی مرزبانی فراجا با تأکید بر اینکه «هوشمندسازی» محور اصلی برنامههای این فرماندهی است، افزود: امروز مرزبانی فراجا با بهرهگیری از فناوریهای نوین نظارتی، پهپادی و حسگرهای هوشمند، توانمندی خود را در پایش دقیق نوار مرزی به طرز چشمگیری افزایش داده است. اجرای طرح انسداد مرز، ضریب امنیت عمومی کشور را به میزان قابل توجهی ارتقا میدهد و بستری امن برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در مناطق مرزی فراهم میکند.
سردار اسدالهی در ادامه با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مرزبانان غیور در سختترین شرایط جغرافیایی، خطاب به فرماندهان استانی تأکید کرد: میدان عمل، اولویت اصلی ماست. مدیریت جهادی در پیشبرد پروژهها، نظارت مستمر بر حسن اجرای پیمانها و استفاده بهینه از اعتبارات تخصیصی، خط قرمز ما در این قرارگاه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل فازهای نهایی طرح انسداد مرز، شاهد تحولی بنیادین در سطح کنترل مرزها خواهیم بود و این اقدام قاطع، پاسخ مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تحرکات غیرقانونی در نوار مرزی خواهد بود. امنیت خط قرمز ماست و در راه صیانت از آن، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
در پایان این جلسه، دستورات لازم جهت رفع موانع اجرایی پروژهها در مناطق صعبالعبور صادر و مقرر شد گزارشهای دورهای از میزان پیشرفت عملیاتی به صورت هفتگی در قرارگاه مرکزی بررسی شود.
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