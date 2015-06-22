برای ادامه مذاکرات اوکراین به هر شکلی آماده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد مسکو برای مذاکره در راستای حل بحران اوکراین در هر شکل ممکن آماده است.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه طی مصاحبه ای گفت: علیرغم این که ۴ کشور عضو «گروه نرماندی» برنامه ای فوری برای تشکیل جلسه سران در راستای حل و فصل بحران اوکراین ندارند، روسیه آمادگی خود را برای ادامه مذاکرات اعلام می کند.

وی در ادامه گفت: ما هیچ یک از اشکال مذاکره را نمی توانیم نادیده تلقی کنیم. به گفته پسکوف رئیس جمهور و وزیر امور خارجه روسیه نیز بر این موضوع تأکید دارند.

رئیس جمهوری روسیه روز جمعه طی تماسی تلفنی با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اقدامات احتمالی مربوط به آتش بس منطقه دونباس را بررسی کرد.

گفتنی است ۴ کشور عضو گروه نرماندی متشکل از روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان هستند که برای حل بحران در شرق اوکراین جلساتی برگزار و تصمیماتی را اتخاذ کرده اند.