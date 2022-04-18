حملات روسیه در شرق اوکراین از سرگرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ستاد کل ارتش اوکراین اعلام کرد که روسیه حملات خود را در شرق اوکراین آغاز کرده است.

در همین ارتباط، گفته شده که نیروهای روسیه عملیات تهاجمی خود را در چندین جهت در شرق اوکراین افزایش داده‌اند و به تشکیل واحدهای نظامی در کریمه و در منطقه مرزی روستوف ادامه می‌دهند.

همزمان، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین با اشاره به حمله جدید روسیه به مناطق شرقی گفت که «مرحله دوم جنگ آغاز شده است.»

از سوی دیگر، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه با تأکید بر ادامه عملیات نظامی روسیه در اوکراین، گفته است که مذاکرات به خوبی پیش نمی‌رود و کی یف ثبات موضع ندارد.

پسکوف روز دوشنبه در نشستی مطبوعاتی درباره واکنش کرملین به اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در خصوص مذاکرات کیف با مسکو، گفت: ما نمی‌خواهیم جنبه‌هایی را که در جریان مذاکرات مطرح شد، منتشر کنیم.

سخنگوی کرملین افزود: مذاکرات روسیه و اوکراین به خوبی پیش نمی‌رود و طرف اوکراینی اغلب موضع خود را در مورد موضوعات مورد توافق تغییر می‌دهد.

وی گفت: عملیات ویژه نظامی در اوکراین ادامه دارد. رئیس جمهور پوتین اخیراً گفت که این عملیات طبق برنامه‌ای که طراحی شده است پیش می‌رود و در عین حال تماس‌ها در سطح کارشناسی در چارچوب مذاکرات ادامه دارد.