به گزارش خبرنگار مهر، آب شرب بخش اعظمی از منازل مسکونی روستای میغان از اواسط هفته گذشته و در ماه مبارک رمضان، به صورت متناوب و با دوره های گردش منظم در ساعات خاصی از شبانه روز دچار قطعی می شود که این مهم به شائبه جیره بندی آب در ساعات مختلف شبانه روز دامن می زند.

به گفته اهالی روستای میغان، این مشکل کماکان ادامه دارد تا جایی که در طول هفته گذشته روزهای سه شنبه ۲۳ الی هفت صبح، چهارشنبه ۱۶الی ۲۰، پنج شنبه هشت الی ۱۶ و جمعه هشت الی ۱۴، آب بخش های وسیعی از منازل دچار قطعی شده است.

همچنین مشاهدات خبرنگار مهر اعزامی به روستای میغان نشان می دهد در زمان هایی که آب شرب برای مصرف مردم روستا موجود است، مقدار آن بسیار کم است که مردم در روزهای ماه مبارک رمضان دچار مشکل هستند.

جیره بندی آب صحت ندارد

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان شاهرود در تماسی تلفنی خبرنگار مهر درباره این مشکل، گفت: قطعا موضوع جیره بندی در روستای میغان صحت ندارد.

مهدی کریمی قطعی آب را ناشی از مسائل فنی دانست و بیان داشت: مشکل قطعی های مکرر آب شرب میغان فنی است و نه تنها در این روستا بلکه در هیچ روستایی از بخش بسطام جیره بندی آب شرب انجام نگرفته است.

وی افزود: مشکل قطعی ها و کمبود فشار در شهرک میغان فقط ناشی از مشکلات فنی شبکه انتقال آب است چرا که این خطوط بیش از سی سال قدمت دارند و همچنین فلزی هستند که امکان آسیب رسیدن به آنها وجود دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از موضوعاتی که پیرامون شهرک میغان وجود دارد اختلاف ارتفاع نسبت به منبع ذخیره آب است که کماکان این مشکل رفع نشده و همچنین وجود چند گاوداری که آب مورد نیاز خود را از مناطق مسکونی دریافت می کنند مزید بر علت شده است.

کریمی با اشاره به اینکه اولویت آبرسانی در روستاها به انسان ها است، گفت: ما معتقدیم روستا بدون دام روستا نیست اما اولویت ما باید آبرسانی به مردم باشد و در هر حال مشکل آب میغان قطعا به سرعت حل می شود و مردم در این باره دغدغه نداشته باشند.

وی تاکید کرد: یکبار دیگر باید گفت موضوع تنها فنی بوده است نه جیره بندی و همچنین مشکل آب در شهرک میغان به سرعت رفع می شود.

وقتی که مسئولان مشکلات تامین آب شرب را به گردن دیگری می اندازند

عضو شورای اسلامی روستای میغان در این باره به خبرنگار مهر گفت: مشکل آب شرب این روستا و مخصوصا شهرک ۳۰۰ واحدی به دست مسئولان اداره آب شهرستان رفع می شود اما متاسفانه اراده کافی برای این موضوع وجود ندارد.

این عضو شورای اسلامی روستا، که نخواست نام خود را فاش کند، بیان داشت: اداره آبفار برای اینکه هزینه جای گذاری منبع ذخیره آب به صورت هوایی را پرداخت نکند حاضر است مردم با مشکلات کم آبی و قطعی های پیاپی دست و پنجه نرم کنند موضوعی که سال هاست دغدغه مردم شده است.

وی افزود: البته نباید بی انصافی کرد چرا که همه مشکلات متوجه اداره آبفار نیست بلکه بنیاد مسکن در واقع مشکل اصلی و گره کور شهرک های روستایی در همه روستاهای بخش بسطام را ایجاد کرده است.

این عضو شورای اسلامی میغان، در پاسخ به این سوال مهر که مگر بنیاد مسکن پیش از واگذاری زمین ها از اداره آبفار، برق، گاز، دهیاری و شورا استعلام نمی گیرد، بیان داشت: در واقع یا این ادعا در روستاهای بخش بسطام صحت ندارد و یا اگر هم درست باشد در زمانی است که منابع آبی کافی وجود داشته اند، برای مثال شهرک میغان قدمتی سی وپنج ساله دارد و مسلما در آن زمان آب وجود داشته است.

وی افزود: موضوع این است که بنیاد مسکن وقتی می بیند دیگر منابع آبی وجود ندارد باید از واگذاری زمین های بیشتر امتنا بورزد در سال های اخیر ۱۲۰واحد در میغان، ۳۰۰ واحد در قلعه نو و ... به مردم واگذار شده است که اداره آبفار را با مشکل روبرو ساخته است.

این عضو شورای اسلامی روستای میغان با بیان اینکه آب با سایر زیر ساخت ها تفاوت دارد، بیان داشت: آب باید در محل تامین شود و مانند برق و گاز نیست که از کرج، سرخس یا جنوب کشور وارد شود و می بایست در داخل محل تامین و البته توزیع شود لیکن مسئولان به چه دلیل عدم وجود زیرساخت ها را نادیده گرفته اند و به مردم زمین واگذاری کرده اند.

آبفار مکلف به تامین آب مورد نیاز روستا هاست

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب که در اساسنامه این بنیاد، دستگاه های دولتی مکلف به ارائه خدمات زیرساختی هستند، گفته بود: طبق این اساسنامه، اداره آب و فاضلاب روستایی برای اعطای امتیاز آب آشامیدنی، اداره گاز برای گازرسانی و اداره برق برای برق رسانی به شهرک میغان و سایر نقاط روستایی مکلف و موظف هستند.

مصطفی لارستانی فراهانی، با اشاره به مشکلات شهرک میغان تصریح کرد: زمین شهرک ۳۰ هکتار است که با قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن (یعنی در حدود یک و نیم میلیون تومان) به مردم شریف واگذار شده است و از ابتدای ساخت شهرک در سال ۱۳۵۷ و همچنین تهیه طرح هادی آن، همه دستگاه های دولتی موافقت خود را با احداث شهرک اعلام کرده اند.

وی ادامه داد: ما کاملا می دانیم که دهیاری و اداره آبفار در تهیه آب آشامیدنی مشکلاتی دارند اما باید دانست که در قرار داد اولیه احداث این شهرک تمامی نهادهای ذیصلاح مانند اداره آبفار، برق، گاز، راه و نیروی انتظامی و ... تحت قرارداد و موافقت اصولی ساخت و تجهیز شهرک میغان را امضا کرده اند و اکنون مکلف به تهیه زیرساخت های آن هستند.

قطعی آب مداوم و همه روزه است

یکی از اهالی شهرک روستای میغان درباره قطعی های مداوم آب شرب این منطقه می گوید: از سه روز مانده به ماه مبارک رمضان، آب شرب منازلمان به صورت همه روزه قطع می شود و بعضا ساعت ها آب شرب نداریم.

حسین بخشی در ادامه می گوید: آنقدر قطعی های آب با الگوهای منظم رخ می دهد که همه مردم از جیره بندی سخن می گویند قطعی آب دقیقا در بازه های زمانی خاص و در ساعات مختلف شبانه روز رخ می دهد به نحوی که اگر امروز از ساعت هشت الی ۱۴ آب شرب قطع می شود، فردای آن روز ۱۶الی ۲۰ و روز بعد دقیقا ۲۳ الی هشت صبح و الی آخر.

وی ادامه می دهد: اگر مشکل نقص فنی یا ترکیدگی باشد دوره تناوب در قطعی آب معنی ندارد آب شرب یا قطع است یا نیست.

این اهل روستای میغان همچنین می گوید: زمانی هم که آب موجود است، مقدار آن به شدت کم است و در حدی است که آبگرم کن هایمان روشن نمی شوند و برای استحمام با مشکل روبرو هستیم.

مردم در آستانه تابستان و ماه رمضان آب شرب می خواهند

در نهایت مشکل قطعی آب میغان به هر دلیل که باشد مردم روزه دار این روستا را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است لذا این مهم می بایست مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

متاسفانه قطعی آب تا روز دوشنبه نیز ادامه یافته است و دلیل آن فرسودگی شبکه، وجود دامداری های بالادست شهرک، اختلاف ارتفاع منبع ذخیره آب تا شهرک و خط انتقال آب به دامداری ها و همچنین عدم نصب مخزن ایستاده در مکان اعلام می شود.

گفتنی است پروژه آبرسانی شهدای گمنام با هزینه ۱۲میلیارد تومانی قرار است مشکل آب ۲۳ روستا در بخش بسطام از جمله میغان و روستاهای پایین دست را مرتفع سازد، لذا در آینده امید است با بهره برداری و تکمیل فاز پایانی این طرح مشکلات آبرسانی به این روستاها نیز به دست فراموشی سپرده شود اما تا آن زمان مسئولان امر باید بدانند در تابستان و ماه ضیافت الهی مردم روستای میغان آب شرب می خواهند.

محمد حسین عابدی