به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری که به منظور انجام سفری دو روزه به خوزستان سفر کرده است پیش از ظهر امروز دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خوزستان ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: محیط زیست ۱۵۴ شهید تقدیم نظام کرده است. در حوزه محیط زیست مشکلات بسیاری وجود دارد که به دلیل جنگ های تحمیلی اخیر افزایش یافته اند.

وی با بیان اینکه همه باید در راستای حل مشکلات همت کنیم افزود: طرح های بسیاری در حوزه محیط زیست طی هفته دولت افتتاح می شوند که مرکز پایش محیط زیست ماهشهر یکی از موارد ضروری برای این شهر صنعتی بود که امروز به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اولویت های کاری خود در استان گفت: مساله حقابه تالاب ها بسیار مهم است و در برنامه روز دوم سفر نیز پایش رودخانه کارون و تالاب ها را در دستور کار داریم.

انصاری خطاب به نماینده ولی فقیه در خوزستان تصریح کرد: شما یکی از حامیان محیط زیست هستید که امیدواریم با کمک شما بتوانیم به وضعیت مطلوبی دست پیدا کنیم.